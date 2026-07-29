W Portugalii znów głośno o Pietuszewskim. "Rezygnuje". Oto, co zrobił Polak

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Oskar Pietuszewski cieszy się olbrzymią sympatią w Portugalii. Utalentowany i młody skrzydłowy reprezentacji Polski jest obecnie łączony z największymi klubami i swoim zachowaniem przed meczem Superpucharu Portugalii z pewnością jeszcze bardziej poprawił swoje notowania. "A Bola" donosi, że Polak zrezygnował ze swoich dni wolnych, aby lepiej przygotować się do meczu.

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Oskar PietuszewskiPhoto by BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / BRAZIL PHOTO PRESS VIA AFPAFP

Trudno dziwić się Portugalczykom, że z miejsca zakochali się w Oskarze Pietuszewskim. Młody i zdolny Polak z marszu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie FC Porto pokazując, jak bardzo zależy mu na tym, aby stać się jedną z najważniejszych postaci w ekipie "Smoków", błyskawicznie ucząc się także języka portugalskiego.

Świetne pół sezonu na Półwyspie Iberyjskim sprawiło, że Pietuszewski błyskawicznie zaczął być łączony z największymi klubami na świecie i jak wynika z najnowszych doniesień, giganci są w stanie wpłacić nawet klauzulę w wysokości 60 mln euro za Polaka. Teraz jednak w Portugalii znów zrobiło się o nim głośno i to z innego powodu.

Już w sobotę 1 sierpnia FC Porto stanie przed szansą wygrania pierwszego trofeum w tym sezonie, jakim jest Superpuchar. Oskar Pietuszewski pomimo tego, że nie wystąpił w towarzyskim spotkaniu z Aston Villą z powodu urazu, to liczy na udział w tym starciu i robi wszystko, aby zaplusować u trenera Francesco Farioliego.

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Polak jest jednym z trzech zawodników, którzy pojawili się ośrodku treningowym FC Porto pomimo tego, że szkoleniowiec zarządził dzień wolny. - Trio daje z siebie wszystko przed meczem o Superpuchar i rezygnuje z dni wolnych. Martim Fernandes, Alberto Costa i Oskar Pietuszewski odwiedzili Olival w poniedziałek i wtorek. Pierwszy trening zaplanowano na środę - donosi "A Bola" wyraźnie będąc pod wrażeniem postawy zawodników.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Portugalczyków, Fernandes i Pietuszewski nadal nie zostali dopuszczeni przez sztab medyczny do pełnych treningów z drużyną i nadal muszą wykonywać dodtatkowe ćwiczenia regeneracyjne. Piłkarze mają jednak nadzieję, że uda im się jak najszybciej wrócić do gry, rozpoczynając sezon meczem o pierwsze trofeum.

Starcie FC Porto z Torreense o Superpuchar Portugalii odbędzie się już w sobotę o godzinie 21:15. O ile występ Oskara Pietuszewskiego stoi pod dużym znakiem zapytania, o tyle Jan Bednarek i Jakub Kiwior wydają się być pewniakami w składzie "Smoków".

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