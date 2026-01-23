W Portugalii znów głośno o Kiwiorze i Bednarku. Tak piszą o nich po meczu LE. To musiało się tak skończyć
22 stycznia FC Porto, w ramach trwającej fazy ligowej Ligi Europy, zmierzyło się z Viktorią Pilzno. W żadnym wypadku nie było to spotkanie łatwe. "Smoki" musiały się tego dnia mocno natrudzić, aby ostatecznie zakończyć mecz remisem. Wielu zawodników otrzymało tego dnia sporą dawkę krytyki w portugalskich mediach. Zgoła inaczej tamtejsi eksperci zapatrują się jednak na występy Jakuba Kiwiora oraz Jana Bednarka.
W ostatnim czasie kibice z kraju nad Wisłą uważnie śledzą poczynania FC Porto. W drużynie tej gra bowiem aż trzech reprezentantów naszego kraju - Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski. Co więcej, dwójka polskich defensorów stanowi o sile formacji obronnej portugalskiego zespołu, natomiast o ostatnim z wymienionych wyżej zawodników spokojnie można powiedzieć, że wdarł się do ekipy przebojem.
22 stycznia piłkarze FC Porto udali się do Czech, gdzie podejmowali oni lokalną Viktorię Pilzno. Na papierze, "Smoki" były tego dnia wyraźnym faworytem. Futbol bywa jednak mocno nieprzewidywalną dyscypliną, o czym przekonali się kibice portugalskiej ekipy.
Gracze Viktorii już w 6. minucie meczu objęli prowadzenie. Szansą na odrobienie strat był rzut karny, przyznany w ostatnich minutach pierwszej połowy. Samu zmarnował jednak "jedenastkę". Mimo przewagi jednego zawodnika (po czerwonej kartce przy wspomnianym wyżej faulu), Zawodnicy FC Porto nie potrafili przez dłuższy czas odnaleźć drogi do bramki rywali. Ta sztuka udała im się ostatecznie dopiero w 90. minucie. Jednym z bohaterów tego dnia został Jakub Kiwior.
Portugalczycy pobłażliwi dla Polaków. Tak ocenili ich występ w meczu LE
Wielu graczy trenera Francesco Fariolego zagrało tego dnia zdecydowanie poniżej oczekiwań. To znalazło swoje odzwierciedlenie w pomeczowych notach, wystawionych przez portugalskich dziennikarzy. Jak tamtejsi eksperci odnosili się jednak do występów Bednarka i Kiwiora?
Zdaniem portalu "A Bola", Bednarek pełnił w tym meczu rolę "dobrego szefa, który daje wskazówki, ale też zawsze chętnie pomagają swoim pracownikom". Podkreślono, że reprezentant Polski popełnił parę błędów, lecz ostatecznie jego występ został oceniony na 6 (w dziesięciostopniowej skali). Taką samą notę otrzymał także Jakub Kiwior, który mimo pomyłki przy bramce rywali, wielokrotnie rehabilitował się w późniejszych minutach. Noty Polaków były jednym z wyższych ocen w zestawieniu tego serwisu.
Nieco inaczej do kwestii oceny poszczególnych graczy podeszli natomiast eksperci z portalu "zerozero.pt". Ich noty oparte był w głównej mierze na podstawie rozszerzonej analizy meczowych statystyk. Mimo to Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior wciąż mogli się poszczycić obecnością w gronie najwyżej ocenionych graczy. Nieco gorzej w tym aspekcie wyglądał występ 29-latka, który po zsumowaniu wszystkich współczynników oceniony został na 6.8. Kiwior z kolei otrzymał drugą najwyższą notę spośród zawodników swojej drużyny, a więc 7.5. Minimalnie wyżej, bowiem na 7.6 został oceniony tylko Deniz Gul, a więc strzelec gola wyrównującego wynik spotkania.
Przytoczone oceny udowadniają, że nawet w przypadku słabszego meczu reszty ekipy, polscy defensorzy wciąż trzymają bardzo wysoki poziom, stanowiąc prawdziwe wyzwanie dla ofensywnych graczy drużyny przeciwnej.