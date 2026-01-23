22 stycznia piłkarze FC Porto udali się do Czech, gdzie podejmowali oni lokalną Viktorię Pilzno. Na papierze, "Smoki" były tego dnia wyraźnym faworytem. Futbol bywa jednak mocno nieprzewidywalną dyscypliną, o czym przekonali się kibice portugalskiej ekipy.

Gracze Viktorii już w 6. minucie meczu objęli prowadzenie. Szansą na odrobienie strat był rzut karny, przyznany w ostatnich minutach pierwszej połowy. Samu zmarnował jednak "jedenastkę". Mimo przewagi jednego zawodnika (po czerwonej kartce przy wspomnianym wyżej faulu), Zawodnicy FC Porto nie potrafili przez dłuższy czas odnaleźć drogi do bramki rywali. Ta sztuka udała im się ostatecznie dopiero w 90. minucie. Jednym z bohaterów tego dnia został Jakub Kiwior.

Portugalczycy pobłażliwi dla Polaków. Tak ocenili ich występ w meczu LE

Wielu graczy trenera Francesco Fariolego zagrało tego dnia zdecydowanie poniżej oczekiwań. To znalazło swoje odzwierciedlenie w pomeczowych notach, wystawionych przez portugalskich dziennikarzy. Jak tamtejsi eksperci odnosili się jednak do występów Bednarka i Kiwiora?

Zdaniem portalu "A Bola", Bednarek pełnił w tym meczu rolę "dobrego szefa, który daje wskazówki, ale też zawsze chętnie pomagają swoim pracownikom". Podkreślono, że reprezentant Polski popełnił parę błędów, lecz ostatecznie jego występ został oceniony na 6 (w dziesięciostopniowej skali). Taką samą notę otrzymał także Jakub Kiwior, który mimo pomyłki przy bramce rywali, wielokrotnie rehabilitował się w późniejszych minutach. Noty Polaków były jednym z wyższych ocen w zestawieniu tego serwisu.

Nieco inaczej do kwestii oceny poszczególnych graczy podeszli natomiast eksperci z portalu "zerozero.pt". Ich noty oparte był w głównej mierze na podstawie rozszerzonej analizy meczowych statystyk. Mimo to Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior wciąż mogli się poszczycić obecnością w gronie najwyżej ocenionych graczy. Nieco gorzej w tym aspekcie wyglądał występ 29-latka, który po zsumowaniu wszystkich współczynników oceniony został na 6.8. Kiwior z kolei otrzymał drugą najwyższą notę spośród zawodników swojej drużyny, a więc 7.5. Minimalnie wyżej, bowiem na 7.6 został oceniony tylko Deniz Gul, a więc strzelec gola wyrównującego wynik spotkania.

Przytoczone oceny udowadniają, że nawet w przypadku słabszego meczu reszty ekipy, polscy defensorzy wciąż trzymają bardzo wysoki poziom, stanowiąc prawdziwe wyzwanie dla ofensywnych graczy drużyny przeciwnej.

Jakub Kiwior ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jan Bednarek i Jakub Kiwior w barwach FC Porto Catarina Morais / Kapta Newspix.pl

