W Portugalii znów głośno o Bednarku, tak o nim piszą. Tuż po wielkim triumfie

Oprac.: Paweł Nowak

Już jakiś czas temu Jan Bednarek dołączył do FC Porto, gdzie z miejsca stał się podstawowym defensorem i notuje bardzo dobre występy. Kolejny z nich miał miejsce w niedzielę, gdy rywalem jego zespołu była Casa Pia. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:0, a Polak znów mógł się cieszyć z czystego konta. Nie są to jednak jedyne powody do zadowolenia, bowiem ten został także doceniony przez portugalskie media.

Już od dłuższego czasu w mediach spekulowano o transferze Jana Bednarka z Southampton. Defensor finalnie trafił do Porto, gdzie od razu stał się zawodnikiem podstawowej "11". W aktualnym sezonie wystąpił już w wygranych spotkaniach z Vitorią Guimaraes, a także z Gil Vicente. W obu meczach jego zespół nie stracił żadnego gola, a Polak był bardzo wychwalany przez portugalskie media.

Nie inaczej jest po niedzielnym spotkaniu Porto z Casa Pia. Drużyna reprezentanta Polski zmiażdżyła rywali 4:0 i z kompletem punktów w ligowej tabeli znajduje się na 2. miejscu, przegrywając bilansem bramek ze Sportingiem. Udział w tym wyniku miał właśnie Bednarek, który spędził na boisku 74 minuty.

    Ten został kolejny raz pozytywnie oceniony przez tamtejsze media. Zerozero.pt przyznało Polakowi "7", a "A Bola" oceniła go w skali do dziesięciu na "6". Jak zaznacza w artykule, defensor nie miał zbyt dużo pracy i zdecydowanie mógł być to jeden z jego najspokojniejszych meczów w karierze. Bednarek dostał jednak żółtą kartkę w 65. minucie, co może być jedynym powodem do ewentualnego narzekania.

    - Miał jedno z najspokojniejszych popołudni w swojej karierze. Jedyny powód do narzekań to żółta kartka z 65. minuty - czytamy.

    Bednarek bez gola, a ocena taka sama. Perez z taką samą oceną

    Taką samą oceną wyróżniony został drugi ze środkowych obrońców Porto, Neuen Perez. Co ciekawe, ten zanotował w tym spotkaniu trafienie. Mimo to "A Bola" potraktowała defensorów w taki sam sposób.

    29-latek mógł sam dołożyć trafienie, lecz żaden z jego strzałów nie znalazł się w bramce. Ten dwukrotnie próbował po dośrodkowaniach z rzutów rożnych, jednakże raz strzelił nad poprzeczką, a raz tuż obok słupka.

    Następny mecz dla Porto i Bednarka będzie niezwykle wymagający, bowiem rywalem będzie aktualny lider ligi, Sporting. Ten mecz odbędzie się już w sobotę, 30 sierpnia.

