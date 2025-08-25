W Portugalii znów głośno o Bednarku, tak o nim piszą. Tuż po wielkim triumfie

Już od dłuższego czasu w mediach spekulowano o transferze Jana Bednarka z Southampton. Defensor finalnie trafił do Porto, gdzie od razu stał się zawodnikiem podstawowej "11". W aktualnym sezonie wystąpił już w wygranych spotkaniach z Vitorią Guimaraes, a także z Gil Vicente. W obu meczach jego zespół nie stracił żadnego gola, a Polak był bardzo wychwalany przez portugalskie media.

Nie inaczej jest po niedzielnym spotkaniu Porto z Casa Pia. Drużyna reprezentanta Polski zmiażdżyła rywali 4:0 i z kompletem punktów w ligowej tabeli znajduje się na 2. miejscu, przegrywając bilansem bramek ze Sportingiem. Udział w tym wyniku miał właśnie Bednarek, który spędził na boisku 74 minuty.

Ten został kolejny raz pozytywnie oceniony przez tamtejsze media. Zerozero.pt przyznało Polakowi "7", a "A Bola" oceniła go w skali do dziesięciu na "6". Jak zaznacza w artykule, defensor nie miał zbyt dużo pracy i zdecydowanie mógł być to jeden z jego najspokojniejszych meczów w karierze. Bednarek dostał jednak żółtą kartkę w 65. minucie, co może być jedynym powodem do ewentualnego narzekania.

- Miał jedno z najspokojniejszych popołudni w swojej karierze. Jedyny powód do narzekań to żółta kartka z 65. minuty - czytamy.

Bednarek bez gola, a ocena taka sama. Perez z taką samą oceną

Taką samą oceną wyróżniony został drugi ze środkowych obrońców Porto, Neuen Perez. Co ciekawe, ten zanotował w tym spotkaniu trafienie. Mimo to "A Bola" potraktowała defensorów w taki sam sposób.

29-latek mógł sam dołożyć trafienie, lecz żaden z jego strzałów nie znalazł się w bramce. Ten dwukrotnie próbował po dośrodkowaniach z rzutów rożnych, jednakże raz strzelił nad poprzeczką, a raz tuż obok słupka.

Rozwiń

Następny mecz dla Porto i Bednarka będzie niezwykle wymagający, bowiem rywalem będzie aktualny lider ligi, Sporting. Ten mecz odbędzie się już w sobotę, 30 sierpnia.

LOSC Lille - AS Monaco FC 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jan Bednarek MB Media/Getty Images Getty Images