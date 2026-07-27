W Portugalii ujawnili ws. zdrowia Pietuszewskiego. Są nowe informacje. "Postępy"

Powoli cichną echa związanie z piłkarskimi mistrzostwami świata. W końcu do gry powracają rozgrywki klubowe, a polscy kibice mogą od piątku śledzić nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Niebawem do gry przystąpią również inne ligi. Za niecałe dwa tygodnie na dobre wystartuje m.in. Liga Portugal.

W Portugalii przed rozpoczęciem zmagań ligowych dojdzie jednak do spotkania o Superpuchar. A w nim naprzeciwko siebie staną ekipy FC Porto oraz przedstawiciel 2. ligi - Torreense. Zdecydowanym faworytem rywalizacji będzie aktualny mistrz kraju, czyli zespół Francesco Faroliego.

Jak doskonale wiadomo, mecze "Smoków" mogą być szczególnie ekscytujące w Polsce za sprawą trzech Polaków, którzy grają w portugalskim gigancie. Chodzi oczywiście o Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora oraz Oskara Pietuszewskiego. Niemniej jednak występ ostatniego z wymienionych w tym meczu stanął pod znakiem zapytania. Wszystko ze względu na uraz prawego uda.

W sprawie zdrowia 18-latka pojawiły się jednak nowe informacje. A te wydają się całkiem pozytywne.

Pietuszewski wróci do gry? Portugalczycy przekazali wieści

Zdaniem serwisu bolanarede.pt zarówno Pietuszewski, jak i Martim Fernandes są na najlepszej drodze, by być do dyspozycji sztabu szkoleniowego do gry w Superpucharze Portugalii. Dodano również, że postępy są bardzo optymistyczne, a powrót do pełnej formy, to jedynie kwestia czasu.

- Martim Fernandes i Oskar Pietuszewski wracają do zdrowia po kontuzjach. Sztab szkoleniowy uważa, że ta dwójka wciąż może być brana pod uwagę w tym pierwszym ważnym meczu sezonu. Postępy obu zawodników są bardzo pozytywne, zgodnie z najnowszym raportem medycznym klubu - czytamy.

Czy skrzydłowy faktycznie zagra w sobotę? Tę decyzję podejmie już Francesco Farioli. Możliwe jednak, że reprezentant Polski otrzyma wolne, by być do dyspozycji włoskiego szkoleniowca na pierwsze spotkanie ligowe. Wówczas 9 sierpnia rywalem mistrzów kraju będzie Alverca.

Oskar Pietuszewski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Oskar Pietuszewski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Oskar Pietuszewski Rodrigo Moreira / NurPhoto AFP





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