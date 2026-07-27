W Portugalii ujawnili ws. zdrowia Pietuszewskiego. Są nowe informacje. "Postępy"
Już w sobotę 1 sierpnia FC Porto przystąpi do pierwszego spotkania w nowym sezonie. Będzie to starcie z Torreense o Superpuchar Portugalii. Pod znakiem zapytania stoi jednak występ Oskara Pietuszewskiego. Skrzydłowy nabawił się urazu prawego uda, lecz zdaniem portugalskich mediów może uda mu się wrócić do zdrowia. Oto szczegóły.
Powoli cichną echa związanie z piłkarskimi mistrzostwami świata. W końcu do gry powracają rozgrywki klubowe, a polscy kibice mogą od piątku śledzić nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Niebawem do gry przystąpią również inne ligi. Za niecałe dwa tygodnie na dobre wystartuje m.in. Liga Portugal.
W Portugalii przed rozpoczęciem zmagań ligowych dojdzie jednak do spotkania o Superpuchar. A w nim naprzeciwko siebie staną ekipy FC Porto oraz przedstawiciel 2. ligi - Torreense. Zdecydowanym faworytem rywalizacji będzie aktualny mistrz kraju, czyli zespół Francesco Faroliego.
Jak doskonale wiadomo, mecze "Smoków" mogą być szczególnie ekscytujące w Polsce za sprawą trzech Polaków, którzy grają w portugalskim gigancie. Chodzi oczywiście o Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora oraz Oskara Pietuszewskiego. Niemniej jednak występ ostatniego z wymienionych w tym meczu stanął pod znakiem zapytania. Wszystko ze względu na uraz prawego uda.
W sprawie zdrowia 18-latka pojawiły się jednak nowe informacje. A te wydają się całkiem pozytywne.
Pietuszewski wróci do gry? Portugalczycy przekazali wieści
Zdaniem serwisu bolanarede.pt zarówno Pietuszewski, jak i Martim Fernandes są na najlepszej drodze, by być do dyspozycji sztabu szkoleniowego do gry w Superpucharze Portugalii. Dodano również, że postępy są bardzo optymistyczne, a powrót do pełnej formy, to jedynie kwestia czasu.
- Martim Fernandes i Oskar Pietuszewski wracają do zdrowia po kontuzjach. Sztab szkoleniowy uważa, że ta dwójka wciąż może być brana pod uwagę w tym pierwszym ważnym meczu sezonu. Postępy obu zawodników są bardzo pozytywne, zgodnie z najnowszym raportem medycznym klubu - czytamy.
Czy skrzydłowy faktycznie zagra w sobotę? Tę decyzję podejmie już Francesco Farioli. Możliwe jednak, że reprezentant Polski otrzyma wolne, by być do dyspozycji włoskiego szkoleniowca na pierwsze spotkanie ligowe. Wówczas 9 sierpnia rywalem mistrzów kraju będzie Alverca.