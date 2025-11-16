W Portugalii nie mają wątpliwości ws. Bednarka. Polak dostąpił historycznego zaszczytu

Spadek Southampton z Premier League paradoksalnie okazał się jedną z najlepszych rzeczy, jaka w ostatnim czasie spotkała Jana Bednarka. Na mocy pewnej klauzuli mógł on bowiem opuścić szeregi "Świętych", aby poszukać sobie nowego piłkarskiego domu.

Dość prędko znalazł go w FC Porto, które postanowiło skorzystać z usług posiadającego spory bagaż doświadczeń 29-latka. Inwestycja ta, póki co wydaje się strzałem w dziesiątkę dla obu stron. Jan Bednarek zalicza naprawdę udany sezon, a niejeden fan twierdzi, że wraz z Jakubem Kiwiorem stanowią niekwestionowaną ostoję defensywy "Smoków". Przez długi czas Bednarek chronił dostępu do swojej bramki na tyle skutecznie, że FC Porto mogło pochwalić się imponującą serią spotkań bez utraty gola.

To wszystko sprawiło, że Bednarek momentalnie zyskał uznanie wśród kibiców swojej nowej drużyny, a także portugalskich dziennikarzy, którzy cenią sobie kunszt reprezentanta kraju nad Wisłą. Wyrazem tego uznania jest kolejne wyróżnienie, jakie zdecydowano się nadać 29-letniemu defensorowi.

Okrzyknęli Bednarka najlepszym defensorem ligi. Urban ma powody do dumy

Za nami 11. kolejka portugalskiej ekstraklasy. Z tej okazji dziennikarze lizbońskiej stacji "Sport TV" zdecydowali się przyznać wyróżnienia dla najlepszych obecnie zawodników ligi. W ich oczach na miano topowego defensora w dotychczas rozegranej części sezonu zasługuje nie kto inny jak właśnie Jan Bednarek.

"Bednarek jest piłkarzem, którego FC Porto dotychczas bardzo brakowało. To filar drużyny, który przyniósł ze sobą duże doświadczenie zdobyte w lidze angielskiej" - podsumowali swój wybór portugalscy dziennikarze.

Naturalnie Bednarek znalazł się także w jedenastce rozgrywek. Obok Polaka na pozycjach środkowych obrońców w najlepszej drużynie portugalskiej ekstraklasy znaleźli się również: Nicolas Otamendi (Benfika Lizbona) oraz Goncalo Inacio (Sporting Lizbona). Niestety w zestawieniu zabrakło, póki co miejsca dla drugiego "biało-czerwonego" defensora FC Porto.

Jan Bednarek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Bednarek i Dominik Prpić z FC Porto Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Pablo Rosario DeFodi Images Getty Images

TOP 5 bramkarskich parad Ligi Konferencji [WIDEO] Polsat Sport