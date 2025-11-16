Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Portugalii nie mają wątpliwości ws. Bednarka. Polak dostąpił historycznego zaszczytu

Igor Szarek

Przenosiny Jana Bednarka do FC Porto okazały się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Polski defensor póki co prezentuje bardzo wysoki poziom, co otworzyło mu również drogę do serc kibiców "Smoków". 29-latek znalazł także uznanie wśród tamtejszych dziennikarzy, którzy postanowili obdarować Polaka historycznym wyróżnieniem.

Spadek Southampton z Premier League paradoksalnie okazał się jedną z najlepszych rzeczy, jaka w ostatnim czasie spotkała Jana Bednarka. Na mocy pewnej klauzuli mógł on bowiem opuścić szeregi "Świętych", aby poszukać sobie nowego piłkarskiego domu.

Dość prędko znalazł go w FC Porto, które postanowiło skorzystać z usług posiadającego spory bagaż doświadczeń 29-latka. Inwestycja ta, póki co wydaje się strzałem w dziesiątkę dla obu stron. Jan Bednarek zalicza naprawdę udany sezon, a niejeden fan twierdzi, że wraz z Jakubem Kiwiorem stanowią niekwestionowaną ostoję defensywy "Smoków". Przez długi czas Bednarek chronił dostępu do swojej bramki na tyle skutecznie, że FC Porto mogło pochwalić się imponującą serią spotkań bez utraty gola.

To wszystko sprawiło, że Bednarek momentalnie zyskał uznanie wśród kibiców swojej nowej drużyny, a także portugalskich dziennikarzy, którzy cenią sobie kunszt reprezentanta kraju nad Wisłą. Wyrazem tego uznania jest kolejne wyróżnienie, jakie zdecydowano się nadać 29-letniemu defensorowi.

Okrzyknęli Bednarka najlepszym defensorem ligi. Urban ma powody do dumy

Za nami 11. kolejka portugalskiej ekstraklasy. Z tej okazji dziennikarze lizbońskiej stacji "Sport TV" zdecydowali się przyznać wyróżnienia dla najlepszych obecnie zawodników ligi. W ich oczach na miano topowego defensora w dotychczas rozegranej części sezonu zasługuje nie kto inny jak właśnie Jan Bednarek.

"Bednarek jest piłkarzem, którego FC Porto dotychczas bardzo brakowało. To filar drużyny, który przyniósł ze sobą duże doświadczenie zdobyte w lidze angielskiej" - podsumowali swój wybór portugalscy dziennikarze.

Naturalnie Bednarek znalazł się także w jedenastce rozgrywek. Obok Polaka na pozycjach środkowych obrońców w najlepszej drużynie portugalskiej ekstraklasy znaleźli się również: Nicolas Otamendi (Benfika Lizbona) oraz Goncalo Inacio (Sporting Lizbona). Niestety w zestawieniu zabrakło, póki co miejsca dla drugiego "biało-czerwonego" defensora FC Porto.

Mężczyzna w kurtce sportowej siedzący na niebieskim fotelu stadionowym, w tle widoczne tablice z logotypami sponsorów i kolorowa ścianka reklamowa.
Jan Bednarek
Dwóch piłkarzy w niebiesko-białych koszulkach podnosi triumfalnie ręce, wykazując radość po zwycięstwie. W tle widoczny rozmazany tłum kibiców.
Jan Bednarek i Dominik Prpić z FC Porto
Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Pablo Rosario
Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Pablo Rosario
