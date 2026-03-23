W Portugalii już huczy przez Lewandowskiego. Wszystko po słowach o Pietuszewskim

Występ na Mistrzostwach Świata 2026 to marzenie każdej reprezentacji. Tego zaszczytu mogą jednak dostąpić jedynie najlepsi z najlepszych. W tym gronie naturalnie chce się znaleźć również reprezentacja Polski, która niestety nie dała rady wywalczyć bezpośredniego awansu do fazy zasadniczej amerykańskiego turnieju.

Nic jednak straconego! Już za kilka dni podopieczni selekcjonera Jana Urbana rozegrają bowiem baraże, które będą ich ostatnią szansą na uzyskanie kwalifikacji na tegoroczny mundial.

Turniej barażowy zaczyna się już 26 marca. To wówczas "Biało-czerwoni" zmierzą się z Albanią. Na kilka dni przed tym arcyważnym starciem odbyła się natomiast konferencja prasowa, w której uczestniczył wspomniany wcześniej Jan Urban oraz Robert Lewandowski. Słowa drugiego z wymienionych panów wzbudziły spore zainteresowanie... w Portugalii.

Lewandowski przemówił ws. Pietuszewskiego. "Oby robił dla reprezentacji to, co dla FC Porto"

Co było powodem, przez który dziennikarze z tego kraju zainteresowali się słowami Lewandowskiego? Kapitan reprezentacji Polski został bowiem zapytany przez jednego z polskich żurnalistów o debiutującego w seniorskiej kadrze narodowej Oskara Pietuszewskiego. Od pewnego czasu 17-latek robi bowiem istną furorę w barwach FC Porto, praktycznie nie znikając z tamtejszych nagłówków.

Portal "O Jogo" postanowił zacytować wypowiedź Lewandowskiego, który na konferencji prasowej nie szczędził miłych słów po adresem swojego młodszego kolegi z reprezentacji.

"Nie wiem, czy Oskar potrzebuje mojej pomocy. Świetnie zaczął i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Jeśli będzie czegoś potrzebował, chętnie mu pomogę. [...]. Ma potencjał, by rozwinąć swój talent, a to może tylko przynieść korzyść reprezentacji. Jest wyjątkowy, musi tylko wyjść na boisko i pokazać swoje umiejętności. Mam nadzieję, że będzie w stanie zrobić dla reprezentacji to, co dla FC Porto" - mówił Lewandowski.

Temat genialnego nastolatka został również poruszony przy okazji części konferencji, poświęconej pytaniom do Jana Urbana. Zebrani dziennikarze byli bowiem ciekawi, czy już podczas starć barażowych Pietuszewski ma szanse znaleźć się w wyjściowym składzie reprezentacji. Selekcjoner nie wykluczył takiej opcji, zaznaczając jednak, że nie należy tego brać za pewnik.

