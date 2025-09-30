W Niemczech głośno o Polaku, fatalny komunikat. Klub musiał zareagować

Miniony weekend był obfity w bramki polskich piłkarzy. W meczu Barcelony z Realem Sociedad, zakończonym wygraną "Dumy Katalonii" 2:1, zwycięską bramkę strzelił Robert Lewandowski. To czwarty gol "Lewego" w tym sezonie La Liga. W świetnej formie, co pokazał już podczas ostatniego zgrupowania, jest Jakub Kamiński. Polak strzelił jedyną bramkę dla 1. FC Koeln w przegranym 1:2 meczu z VfB Stuttgart. Niemniej, to trzeci gol Kamińskiego w dotychczasowych pięciu spotkaniach Bundesligi.

To nie wszystko, bowiem Dawid Kownacki trafił do siatki w meczu jego Herthy Berlin z 1.FC Nürnberg. Polski napastnik, wypożyczony z Werderu Brema, ustalił wynik spotkania na 3:0. Jednak Polacy błyszczeli także w innych ligach. W spotkaniu Gent z Cercle Brugge pozytywnie zaskoczył Michał Skóraś, który na początku września zmienił klub. Polak istotnie przyczynił się do wygranej swojego zespołu 4:2. Wychowanek Lecha Poznań najpierw otworzył wynik meczu, a następnie zaliczył dwie asysty.

Co więcej, w meczu Fenerbahce z Antalyasporem swój udział w zwycięstwie miał Sebastian Szymański. Pomocnik reprezentacji Polski pokonał bramkarza rywali w doliczonym czasie gry, wchodząc na ostatnie minuty spotkania. Mimo to zdążył wpisać się na listę strzelców.

Bramka, a za chwilę dramat polskiego napastnika

Już niedługo selekcjoner Jan Urban powinien ogłosić powołania na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Przypomnijmy, 9 października zagramy towarzysko z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a trzy dni później o punkty z Litwą w Kownie. Już wiadomo, że jeśli opiekun Polaków miał w głowie pomysł na powołanie tego zawodnika, to na pewno nie skorzysta z niego.

Niestety, Hertha Berlin ogłosiła złe wieści ws. Dawida Kownackiego. Napastnik, który jeszcze w niedzielę strzelił bramkę dla swojego zespołu, teraz uda się na długie i żmudne leczenie.

Dawid Kownacki w meczu z 1. FC Nürnberg doznał kontuzji stawu skokowego. Prawdopodobnie do końca roku trzeba będzie się bez niego obejść

Złe znaki nadeszły jeszcze w trakcie trwania meczu. Polak wszedł na boisko w 63. minucie, jednak pod koniec został przymusowo zdjęty. Kownacki schodził z grymasem bólu, wiedząc, że diagnoza może nie być dla niego najlepsza.

