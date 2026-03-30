W mediach huczy o selekcjonerze Szwedów. Pokazano potajemnie nagrane klipy. "Szok"

Łukasz Żurek

W półfinale fazy barażowej reprezentacja Szwecji rozegrała najlepszy mecz pod wodzą selekcjonera Grahama Pottera. Wyjazdowa wygrana 3:1 z Ukrainą oznacza, że Skandynawowie są już tylko krok od mundialu. Teraz czeka ich decydujące starcie z Polską. W jaki sposób angielski trener zmobilizował drużynę, która w fazie grupowej eliminacji MŚ nie wygrała meczu? Szwedzkie media znają już odpowiedź na to pytanie.

Graham Potter ściska dłoń Gustavowi Lundgrenowi po meczu barażowym, obaj w oficjalnych strojach reprezentacji Szwecji.
Selekcjoner Graham Potter w rozmowie z Gustavem Lundgrenem. Niespodzianka przed półfinałem fazy barażowej przyniosła efektJONATHAN NACKSTRANDAFP

Szwedzi mają za sobą fatalną fazę zasadniczą kwalifikacji do tegorocznego mundialu. W grupie B zajęli ostatnie miejsce, nie wygrywając meczu. Do baraży weszli dzięki dobrym występom w Lidze Narodów.

Graham Potter selekcjonerskie stery objął już w trakcie eliminacji, przed dwoma ostatnimi spotkaniami. Szwedzka federacja postąpiła inaczej niż polska - nie zaproponowała nowemu szefowi kadry kontraktu tylko na czas batalii o awans do finałów MŚ. Anglik podpisał umowę do połowy 2030 roku.

Szwedzi już czekają na Polaków. Wychodzą kulisy zagrywki trenera. "Blefował"

Tak Graham Potter motywuje piłkarzy reprezentacji Szwecji. Wszystko miało być utrzymane w sekrecie

Jak to się stało, że zespół kulejący w fazie grupowej spisał się znakomicie w półfinałowym barażu, gładko ogrywając Ukrainę (3:1) na obcym terenie? Cząstkową odpowiedź na to pytanie podsuwają szwedzkie media. Okazuje się, że Potter zdecydował się na niecodzienny sposób mobilizacji podopiecznych.

Podczas pobytu w Hiszpanii, gdzie rozgrywany był mecz z Ukrainą, reprezentanci "Trzech Koron" obejrzeli krótkie klipy wideo z członkami swoich rodzin w roli głównej. Najbliżsi w nagranych filmach pozdrawiali zawodników i zagrzewali do walki. Cała akcja trzymana była przed piłkarzami w tajemnicy i wywarła na nich duże wrażenie.

- To było niezwykle emocjonalne. To był szok. Każda rodzina przesłała swoje słowa wsparcia - opowiada jeden z reprezentantów, Taha Ali, cytowany przez serwis fotbollskanalen.se.

Co wymyśli Potter przed starciem z wybrańcami Jana Urbana? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Być może gospodarzom do mobilizacji wystarczy bilans dotychczasowych gier eliminacyjnych u siebie. Zero zwycięstw, remis i dwie porażki. Bramki 1:4.

Mecz Szwecja - Polska rozegrany zostanie w najbliższy wtorek. Początek spotkania o 20:45. Relacja live z decydującej batalii o awans do finałów MŚ w sportowym serwisie Interii.

Graham Potter, selekcjoner reprezentacji Szwecji
Graham Potter, selekcjoner reprezentacji SzwecjiJONATHAN NACKSTRANDAFP
Graham Potter
Graham PotterFABRICE COFFRINIAFP
