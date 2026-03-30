W mediach huczy o selekcjonerze Szwedów. Pokazano potajemnie nagrane klipy. "Szok"

Szwedzi mają za sobą fatalną fazę zasadniczą kwalifikacji do tegorocznego mundialu. W grupie B zajęli ostatnie miejsce, nie wygrywając meczu. Do baraży weszli dzięki dobrym występom w Lidze Narodów.

Graham Potter selekcjonerskie stery objął już w trakcie eliminacji, przed dwoma ostatnimi spotkaniami. Szwedzka federacja postąpiła inaczej niż polska - nie zaproponowała nowemu szefowi kadry kontraktu tylko na czas batalii o awans do finałów MŚ. Anglik podpisał umowę do połowy 2030 roku.

Tak Graham Potter motywuje piłkarzy reprezentacji Szwecji. Wszystko miało być utrzymane w sekrecie

Jak to się stało, że zespół kulejący w fazie grupowej spisał się znakomicie w półfinałowym barażu, gładko ogrywając Ukrainę (3:1) na obcym terenie? Cząstkową odpowiedź na to pytanie podsuwają szwedzkie media. Okazuje się, że Potter zdecydował się na niecodzienny sposób mobilizacji podopiecznych.

Podczas pobytu w Hiszpanii, gdzie rozgrywany był mecz z Ukrainą, reprezentanci "Trzech Koron" obejrzeli krótkie klipy wideo z członkami swoich rodzin w roli głównej. Najbliżsi w nagranych filmach pozdrawiali zawodników i zagrzewali do walki. Cała akcja trzymana była przed piłkarzami w tajemnicy i wywarła na nich duże wrażenie.

- To było niezwykle emocjonalne. To był szok. Każda rodzina przesłała swoje słowa wsparcia - opowiada jeden z reprezentantów, Taha Ali, cytowany przez serwis fotbollskanalen.se.

Co wymyśli Potter przed starciem z wybrańcami Jana Urbana? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Być może gospodarzom do mobilizacji wystarczy bilans dotychczasowych gier eliminacyjnych u siebie. Zero zwycięstw, remis i dwie porażki. Bramki 1:4.

Mecz Szwecja - Polska rozegrany zostanie w najbliższy wtorek. Początek spotkania o 20:45. Relacja live z decydującej batalii o awans do finałów MŚ w sportowym serwisie Interii.

Zobacz również: Łukasz Żurek

Graham Potter, selekcjoner reprezentacji Szwecji JONATHAN NACKSTRAND AFP

Graham Potter FABRICE COFFRINI AFP

