W 2024 roku Oskar Zawada zamienił australijskie Wellington na holenderskie RKC Waalwijk. Napastnik od razu otrzymał zaufanie od trenera ekipy i już od swojego debiutu występował z opaską kapitana. W całej kampanii 2024/2025 we wszystkich rozgrywkach zaliczył 29 spotkań, a w nich strzelił 11 goli. Jego ekipa jednak nie zaliczyła udanego sezonu, bowiem spadła z Eredivisie do niższej ligi.

Forma Polaka została dostrzeżona przez inny klub, a dokładniej FC Groningen. Drużyna rywalizuje w najwyższej lidze w Holandii, a piłkarz miał okazję do gry dalej na tym samym poziomie. Mimo to nie zdołał się przebić do podstawowego składu i do tej pory zanotował zaledwie 10 spotkań. Co więcej, na listę strzelców wpisał się tylko raz. W sumie na boisku spędził ledwo 186 minut.

Z tego względu w holenderskich mediach pojawiły się informacje, jakoby ten chciał zmienić swojego pracodawcę, aby móc liczyć na więcej okazji do gry. Jego sytuacja ma być monitorowana przez kilka zespołów, a więcej informacji w tej kwestii przekazał "Voetbal International".

Oskar Zawada zmieni klub? Chętnych nie brakuje

Zdaniem holenderskiego tygodnika Polakiem interesują się zespoły ze wspomnianego już Eredivisie. Takie wieści mogą bardzo cieszyć piłkarza, ponieważ ten w przypadku transferów dalej będzie mógł występować na najwyższym poziomie. Jak przekazano o usługi gracza pytali Sparta Rotterdam, Excelsior i NAC Breda.

Kluby te odpowiednio zajmują w ligowej tabeli 7., 14. oraz 17. miejsce. Groningen natomiast walczy o miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie i po 19. kolejkach plasuje się na 5. pozycji z dorobkiem 31 punktów.

Zawada aktualnie przez portal Transfermarkt.de wyceniany jest na 650 tys. euro, a jego umowa z zespołem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Przed laty młodzieżowy reprezentant Polski występował m.in. w Stali Mielec, Jeju United, Wiśle Płock czy też Rakowie Częstochowa.

Oskar Zawada w barwach RKC Waalwijk AFP

Oskar Zawada (z prawej) od pierwszego występu pełni w drużynie rolę kapitana AFP

Oskar Zawada AFP