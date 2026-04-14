W Hiszpanii znów głośno o Urbanie. Tak potraktowali selekcjonera reprezentacji

Igor Szarek

Jan Urban zasłynął nie tylko dzięki swoim nieprzeciętnym umiejętnościom trenerskim. Jeszcze jako aktywny piłkarz wsławił się przede wszystkim dzięki fenomenalnym występom w hiszpańskiej Osasunie Pampeluna. Z tego powodu niejednokrotnie na Półwyspie Iberyjskim było głośno o obecnym selekcjonerze reprezentacji Polski. Były klub postanowił po raz kolejny okazać szacunek piłkarzowi z kraju nad Wisłą, który na stałe zapisał się w historii tamtejszego futbolu.

Jan Urban w okularach, biała koszula i granatowa marynarka, stoi na tle trybun stadionu
Jan UrbanNurPhotoGetty Images

Zanim Jan Urban stał się jednym z najbardziej charakterystycznych polskich trenerów, jego kariera zawodowa również związana była z piłką nożną. Swoją aktywną przygodę z tą dyscypliną rozpoczął on w 1981 roku. To właśnie wtedy Urban znalazł się bowiem w seniorskiej kadrze Zagłębia Sosnowiec.

Przełomowy okazał się dla niego jednak rok 1989. To właśnie wtedy Urban został zawodnikiem hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. W barwach tej ekipy grał nieprzerwanie aż do 1995 roku, odnosząc przy tym niemały piłkarski sukces.

Jeden z największych momentów chwały obecnego selekcjonera reprezentacji Polski wydarzył się w roku 1990. To właśnie wtedy zdobył on 3 gole oraz zaliczył asystę w wygranym 4:0 meczu ligowym z Realem Madryt. Łącznie w barwach Osasuny Urban rozegrał 167 meczów, strzelając 47 bramek. Ta liczba plasuje go na 4. miejscu w klasyfikacji strzelców wszech czasów klubu z Pampeluny.

Osasuna uhonorowała Jana Urbana. Znalazł się wśród ikon klubu

W ostatnim czasie włodarze Osasuny postanowili uhonorować najbardziej ikonicznych zawodników swojej ekipy. W tym celu przygotowali oni specjalny mural, który ozdobił jedną ze ścian stadionu El Sadar. Projekt stworzony został w ramach 105-lecia istnienia hiszpańskiego zespołu.

Ta instalacja artystyczna zawiera sylwetki oraz nazwiska wielu wybitnych reprezentantów drużyny. Znalazło się tam miejsce dla aż dwóch zawodników z kraju nad Wisłą. Pierwszym z nich jest opisany wcześniej Jan Urban. Drugim Polakiem, którego nazwisko znalazło się na muralu jest z kolei Mirosław Trzeciak. Zasłyną on między innymi z gola, który w sezonie 1999/2000 przypieczętował awans Osasuny do najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii.

Jak widać, właściciele Osasuny wciąż doskonale pamiętają niebagatelny wkład Polaków w historię oraz osiągnięcia swojego klubu. Dzięki powyższej inicjatywie każdy kibic będzie mógł jeszcze raz przeżyć najpiękniejsze momenty z długiej historii Osasuny, w której to Jan Urban oraz Mirosław Trzeciak odegrali swego czasu niebagatelną rolę.

Uśmiechnięty mężczyzna w okularach i białej koszuli, trzymający marynarkę w jednej ręce i smartfon w drugiej, wykonuje gest powitania lub pożegnania, znajduje się na ciemnym tle.
Jan UrbanLukasz GdakEast News
Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na boisku, jeden ubrany w czerwony strój, drugi w żółto-niebieski strój, dynamiczna akcja podczas meczu piłki nożnej z widoczną publicznością w tle.
Mirosław Trzeciak w koszulce reprezentacji PolskiJohn Marsh - EMPICSGetty Images
Osasuna
OsasunaAlvaro Medranda/NurPhoto via Getty ImagesAFP
zwarta grupa kibiców ubranych głównie na czerwono i czarno, wznoszących szaliki, klaszczących i wiwatujących na stadionie, z widocznymi transparentami i barwami klubowymi
Kibice OsasunySoccrates ImagesGetty Images
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja