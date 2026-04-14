W Hiszpanii znów głośno o Urbanie. Tak potraktowali selekcjonera reprezentacji

Zanim Jan Urban stał się jednym z najbardziej charakterystycznych polskich trenerów, jego kariera zawodowa również związana była z piłką nożną. Swoją aktywną przygodę z tą dyscypliną rozpoczął on w 1981 roku. To właśnie wtedy Urban znalazł się bowiem w seniorskiej kadrze Zagłębia Sosnowiec.

Przełomowy okazał się dla niego jednak rok 1989. To właśnie wtedy Urban został zawodnikiem hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. W barwach tej ekipy grał nieprzerwanie aż do 1995 roku, odnosząc przy tym niemały piłkarski sukces.

Jeden z największych momentów chwały obecnego selekcjonera reprezentacji Polski wydarzył się w roku 1990. To właśnie wtedy zdobył on 3 gole oraz zaliczył asystę w wygranym 4:0 meczu ligowym z Realem Madryt. Łącznie w barwach Osasuny Urban rozegrał 167 meczów, strzelając 47 bramek. Ta liczba plasuje go na 4. miejscu w klasyfikacji strzelców wszech czasów klubu z Pampeluny.

Osasuna uhonorowała Jana Urbana. Znalazł się wśród ikon klubu

W ostatnim czasie włodarze Osasuny postanowili uhonorować najbardziej ikonicznych zawodników swojej ekipy. W tym celu przygotowali oni specjalny mural, który ozdobił jedną ze ścian stadionu El Sadar. Projekt stworzony został w ramach 105-lecia istnienia hiszpańskiego zespołu.

Ta instalacja artystyczna zawiera sylwetki oraz nazwiska wielu wybitnych reprezentantów drużyny. Znalazło się tam miejsce dla aż dwóch zawodników z kraju nad Wisłą. Pierwszym z nich jest opisany wcześniej Jan Urban. Drugim Polakiem, którego nazwisko znalazło się na muralu jest z kolei Mirosław Trzeciak. Zasłyną on między innymi z gola, który w sezonie 1999/2000 przypieczętował awans Osasuny do najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii.

Jak widać, właściciele Osasuny wciąż doskonale pamiętają niebagatelny wkład Polaków w historię oraz osiągnięcia swojego klubu. Dzięki powyższej inicjatywie każdy kibic będzie mógł jeszcze raz przeżyć najpiękniejsze momenty z długiej historii Osasuny, w której to Jan Urban oraz Mirosław Trzeciak odegrali swego czasu niebagatelną rolę.

