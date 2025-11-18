W Hiszpanii głośno o Lewandowskim. Natychmiast to wychwycili. Wszystko przez jedną wypowiedź

Miał być spacerek, skończyło się na męczarniach. Podczas wyjazdowego spotkania z Maltą gospodarze dwukrotnie doprowadzali do wyrównania. Ostatecznie nasza kadra triumfowała 3:2 po golu Piotra Zielińskiego z 85. minuty. Cały mecz rozegrał Robert Lewandowski.

Kapitan drużyny Jana Urbana wpisał się na listę strzelców i dodatkowo zanotował asystę przy bramce Pawła Wszołka. Był to bardzo przyzwoity występ w wykonaniu napastnika FC Barcelony.

Uraz Lewandowskiego. "Nie ma tematu, że piłkarz przyjeżdża na kadrę i myśli, że może odnieść kontuzję" Polsat Sport

Słowa Lewandowskiego niosą się po Hiszpanii. Oto co Polak powiedział po meczu z Maltą

- W pierwszej połowie za bardzo byliśmy statyczni. Nie mogliśmy kompletnie wejść w ten mecz. Nie byliśmy dobrze ustawieni. Dużo rzeczy brakowało. Zawsze można powiedzieć, że boisko słabe. Trochę musieliśmy się namęczyć - mówił 37-latek w pomeczowej rozmowie dla "TVP Sport".

Wypowiedzi z z tego wywiadu zacytował również kataloński dziennik "Sport". Tamtejsi eksperci skupili się na słowach Lewandowskiego dotyczących radości z gry oraz obecnej sytuacji Polaków przed barażami.

- Nam chyba zawsze się przydaje taki zimny prysznic. Jeden mecz dobry, w drugim się zwykle męczymy. Tak się to układa nie pierwszy raz. Mam nadzieję, że teraz już nie zabraknie niczego. I że szczęście się do nas uśmiechnie w losowaniu baraży. Dwa kroki jeszcze przed nami i spodziewam się, że w marcu będziemy świętować awans do mistrzostw świata - tłumaczył piłkarz, co odnotowano na Półwyspie Iberyjskim.

Nie zabrakło również pochwał i garści statystyk. "Robert Lewandowski wciąż jest świetny. Pomimo wieku i problemów fizycznych na początku, w tym sezonie napastnik ma znakomity bilans - 10 goli i 3 asysty w 17 meczach, bijąc historyczne rekordy w reprezentacji" - wyliczają Hiszpanie.

Z ich perspektywy ważne jest to, w jakiej formie Lewandowski wróci do Barcelony, która już w najbliższą sobotę zagra u siebie z Athletikiem Bilbao. "Polak może okazać się bardzo ważny w kluczowych momentach sezonu" - czytamy. Jednocześnie "Sport" nie zapomniał o jego wygasającej umowie. "Napastnik czuje się gotowy do przedłużenia kontraktu (...) Jest gotów obniżyć pensję i podjąć inną rolę, jeśli zajdzie taka potrzeba" - podsumowano.

Jakub Kamiński, Robert Lewandowski, Sebastian Szymański Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski (nr 9) przy najbliższej okazji złoży zasłużone gratulacje Erlingowi Haalandowi Piotr Matusewicz AFP

Virgil Van Dijk kontra Robert Lewandowski Leszek Szymański PAP