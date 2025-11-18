Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Hiszpanii głośno o Lewandowskim. Natychmiast to wychwycili. Wszystko przez jedną wypowiedź

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Zakończyło się listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego drużyna Jana Urbana rozegrała ostatni mecz eliminacji mistrzostw świata. Na wyjeździe "Biało-Czerwoni" rzutem na taśmę pokonali 3:2 Maltę. Po ostatnim gwizdku na szczerą wypowiedź zdobył się Robert Lewandowski. Jego słowa błyskawicznie dotarły do hiszpańskich dziennikarzy.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiIgor Zadecki / Arena AkcjiNewspix.pl

Miał być spacerek, skończyło się na męczarniach. Podczas wyjazdowego spotkania z Maltą gospodarze dwukrotnie doprowadzali do wyrównania. Ostatecznie nasza kadra triumfowała 3:2 po golu Piotra Zielińskiego z 85. minuty. Cały mecz rozegrał Robert Lewandowski.

Kapitan drużyny Jana Urbana wpisał się na listę strzelców i dodatkowo zanotował asystę przy bramce Pawła Wszołka. Był to bardzo przyzwoity występ w wykonaniu napastnika FC Barcelony.

Uraz Lewandowskiego. "Nie ma tematu, że piłkarz przyjeżdża na kadrę i myśli, że może odnieść kontuzję"Polsat Sport

Słowa Lewandowskiego niosą się po Hiszpanii. Oto co Polak powiedział po meczu z Maltą

- W pierwszej połowie za bardzo byliśmy statyczni. Nie mogliśmy kompletnie wejść w ten mecz. Nie byliśmy dobrze ustawieni. Dużo rzeczy brakowało. Zawsze można powiedzieć, że boisko słabe. Trochę musieliśmy się namęczyć - mówił 37-latek w pomeczowej rozmowie dla "TVP Sport".

Wypowiedzi z z tego wywiadu zacytował również kataloński dziennik "Sport". Tamtejsi eksperci skupili się na słowach Lewandowskiego dotyczących radości z gry oraz obecnej sytuacji Polaków przed barażami.

- Nam chyba zawsze się przydaje taki zimny prysznic. Jeden mecz dobry, w drugim się zwykle męczymy. Tak się to układa nie pierwszy raz. Mam nadzieję, że teraz już nie zabraknie niczego. I że szczęście się do nas uśmiechnie w losowaniu baraży. Dwa kroki jeszcze przed nami i spodziewam się, że w marcu będziemy świętować awans do mistrzostw świata - tłumaczył piłkarz, co odnotowano na Półwyspie Iberyjskim.

    Nie zabrakło również pochwał i garści statystyk. "Robert Lewandowski wciąż jest świetny. Pomimo wieku i problemów fizycznych na początku, w tym sezonie napastnik ma znakomity bilans - 10 goli i 3 asysty w 17 meczach, bijąc historyczne rekordy w reprezentacji" - wyliczają Hiszpanie.

    Z ich perspektywy ważne jest to, w jakiej formie Lewandowski wróci do Barcelony, która już w najbliższą sobotę zagra u siebie z Athletikiem Bilbao. "Polak może okazać się bardzo ważny w kluczowych momentach sezonu" - czytamy. Jednocześnie "Sport" nie zapomniał o jego wygasającej umowie. "Napastnik czuje się gotowy do przedłużenia kontraktu (...) Jest gotów obniżyć pensję i podjąć inną rolę, jeśli zajdzie taka potrzeba" - podsumowano.

    Trzech piłkarzy reprezentacji Polski ubranych w czerwone stroje, obejmujących się wzajemnie na boisku po zdobyciu bramki. W tle widać rozmytą trybunę stadionu.
    Jakub Kamiński, Robert Lewandowski, Sebastian SzymańskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w czerwonych koszulkach podczas meczu piłki nożnej, na drugim planie widoczny zawodnik drużyny przeciwnej.
    Robert Lewandowski (nr 9) przy najbliższej okazji złoży zasłużone gratulacje Erlingowi Haalandowi Piotr MatusewiczAFP
    Dwóch piłkarzy walczy o piłkę głową podczas meczu; zawodnik w granatowej koszulce z numerem 4 i opaską kapitana zderza się z zawodnikiem w czerwonej koszulce z numerem 9.
    Virgil Van Dijk kontra Robert LewandowskiLeszek SzymańskiPAP

