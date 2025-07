W Hiszpanii głośno o Janie Urbanie. Tak komentują wybór nowego selekcjonera

Polski Związek Piłki Nożnej postanowił nie trzymać fanów futbolu dłużej w niepewności. W środowy wieczór w mediach społecznościowych zamieszczono oficjalny komunikat, w którym ogłoszono, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn został Jan Urban . 63-latek w przeszłości miał już okazję pracować w sztabie szkoleniowym drużyny narodowej - był wówczas asystentem Leo Beenhakkera . Teraz sprawdzi się on w roli głównego trenera "Biało-Czerwonych". A jego zadanie wcale nie będzie łatwe - atmosfera wokół kadry wcale nie jest najprzyjemniejsza , podobnie jak sytuacja w szatni. Ta stała się napięta po tym, jak Michał Probierz niespodziewanie odebrał Robertowi Lewandowskiemu opaskę kapitańską i przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu.

Informacja o decyzji podjętej przez Polski Związek Piłki Nożnej szybko rozeszła się po świecie i dotarła do Hiszpanii. Tamtejsze media nie powstrzymały się od komentarzy na temat Jana Urbana i jego nowej roli w reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn.

"Polska ma nowego selekcjonera reprezentacji. Po sporze między byłym selekcjonerem reprezentacji Michałem Probierzem a Robertem Lewandowskim, który doprowadził do rezygnacji tego pierwszego, reprezentacja ogłosiła na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych przyjście Jana Urbana " - tak wybór nowego selekcjonera reprezentacji Polski skomentowali natomiast dziennikarze portalu "Sport".

Poruszenie wokół Jana Urbana w Hiszpanii jest jak najbardziej zrozumiałe. 63-latek do tej pory uważany jest za legendę klubu Club Atletico Osasuna, w którego barwach zaliczył 156 występów i zdobył 45 bramek. Następnie występował jeszcze jako gracz Realu Valladolid i CD Toledo. Po zakończeniu piłkarskiej kariery w 1988 roku Urban powrócił do Hiszpanii, gdzie został asystentem trenera Osasuny. Wkrótce potem został koordynatorem zespołu, a po kilku latach pracy w polskich klubach znów udał się do kraju na południu Europy i został głównym trenerem Osasuny.