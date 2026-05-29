Usłyszał, co chce zrobić Urban. Padły mocne słowa. To były reprezentant

Reprezentacja Polski nie jedzie na mistrzostwa świata. Osłodą będą spotkania towarzyskie. 31 maja "Biało-Czerwoni" zagrają z Ukrainą, a trzy dni później ich rywalem będzie Nigeria.

W czwartek ruszyło zgrupowanie. Na konferencji prasowej pojawili się Jan Urban oraz Robert Lewandowski. W pewnym momencie selekcjoner zabrał głos nt. potencjalnego zatrudnienia nowego asystenta - Kibu Vicuna.

Spadły gromy na Urbana. Były kadrowicz usłyszał o planach selekcjonera

- Chciałem, aby tak się stało na tym zgrupowaniu. Niestety do tego nie doszło - powiedział trener naszej kadry. To 54-letni Hiszpan, który obecnie jest trenerem indyjskiego, drugoligowego klubu Diamond Harbour. W jego CV znajdziemy kluby z Polski - Wisłę Płock i ŁKS Łódź.

Pomysł zatrudnienia zagranicznego asystenta nie spodobał się Radosławowi Kałużnemu. Zdaniem 41-krotnego reprezentanta na polskim podwórku jest na tyle szkoleniowców, aby któryś z nich objął taką posadę.

Przepraszam, a to polskich trenerów już nie mamy?

- Rozumiem, by jako "jedynkę" zatrudnić kogoś z zagranicy, choć tu w ostatnich latach mieliśmy kiepskie doświadczenia. Fernando Santos okazał się takim samym niewypałem selekcjonerskim jak jego portugalski rodak Paulo Sousa. Ale jako drugiego trzeba brać szkoleniowca z zagranicy? A w jakim miejscu ostatnio pracował pan Vicuna? - uzupełnił, podając przykład portugalskich selekcjonerów, których przygoda z naszą kadrą kończyła się w bardzo smutnych okolicznościach.

- Nie no, daj pan spokój. Dopiero dowiedziałem się, że tam w piłkę grają. Mamy ponoć utalentowanych szkoleniowców, to bierzemy Hiszpana - dodaje Kałużny, odnosząc się do obecnego miejsca pracy Kibu Vicuna, przymierzanego na asystenta Urbana.

- W tych spotkaniach sparingowych faktycznie można zobaczyć większą ilość piłkarzy, debiutantów. Mecz o stawkę jest o wiele większym wyzwaniem dla piłkarza - to już słowa samego selekcjonera "Biało-Czerwonych" przed spotkaniami z Ukraińcami i Nigeryjczykami.

