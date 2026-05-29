Usłyszał, co chce zrobić Urban. Padły mocne słowa. To były reprezentant

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego nasza kadra zagra towarzysko z Ukrainą i Nigerią. Podczas czwartkowej konferencji prasowej Jan Urban powiedział wprost o planach dotyczących zatrudnia hiszpańskiego asystenta. Taki pomysł nie podoba się byłemu reprezentantowi, Radosławowi Kałużnemu.

Radosław Kałużny w okularach i czarnej koszulce stoi z założonymi rękami przed blokami mieszkalnymi.
Radosław KałużnyJan MalecNewspix.pl

Reprezentacja Polski nie jedzie na mistrzostwa świata. Osłodą będą spotkania towarzyskie. 31 maja "Biało-Czerwoni" zagrają z Ukrainą, a trzy dni później ich rywalem będzie Nigeria.

W czwartek ruszyło zgrupowanie. Na konferencji prasowej pojawili się Jan Urban oraz Robert Lewandowski. W pewnym momencie selekcjoner zabrał głos nt. potencjalnego zatrudnienia nowego asystenta - Kibu Vicuna.

Spadły gromy na Urbana. Były kadrowicz usłyszał o planach selekcjonera

- Chciałem, aby tak się stało na tym zgrupowaniu. Niestety do tego nie doszło - powiedział trener naszej kadry. To 54-letni Hiszpan, który obecnie jest trenerem indyjskiego, drugoligowego klubu Diamond Harbour. W jego CV znajdziemy kluby z Polski - Wisłę Płock i ŁKS Łódź.

Pomysł zatrudnienia zagranicznego asystenta nie spodobał się Radosławowi Kałużnemu. Zdaniem 41-krotnego reprezentanta na polskim podwórku jest na tyle szkoleniowców, aby któryś z nich objął taką posadę.

Przepraszam, a to polskich trenerów już nie mamy?
pyta 52-latek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

- Rozumiem, by jako "jedynkę" zatrudnić kogoś z zagranicy, choć tu w ostatnich latach mieliśmy kiepskie doświadczenia. Fernando Santos okazał się takim samym niewypałem selekcjonerskim jak jego portugalski rodak Paulo SousaAle jako drugiego trzeba brać szkoleniowca z zagranicy? A w jakim miejscu ostatnio pracował pan Vicuna? - uzupełnił, podając przykład portugalskich selekcjonerów, których przygoda z naszą kadrą kończyła się w bardzo smutnych okolicznościach.

- Nie no, daj pan spokój. Dopiero dowiedziałem się, że tam w piłkę grają. Mamy ponoć utalentowanych szkoleniowców, to bierzemy Hiszpana - dodaje Kałużny, odnosząc się do obecnego miejsca pracy Kibu Vicunaprzymierzanego na asystenta Urbana.

- W tych spotkaniach sparingowych faktycznie można zobaczyć większą ilość piłkarzy, debiutantów. Mecz o stawkę jest o wiele większym wyzwaniem dla piłkarza - to już słowa samego selekcjonera "Biało-Czerwonych" przed spotkaniami z Ukraińcami i Nigeryjczykami.

Zobacz również:

Sceny na mistrzostwach Europy. Rosyjski hymn, ale co zrobiła Ukrainka
Inne sporty

Złoto dla Rosjanki, srebro Ukrainki, a to nie koniec. Sceny na podium. Wymowna reakcja

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Mężczyzna w średnim wieku w okularach, ubrany w ciemny garnitur z rozpiętą koszulą, stoi na tle czerwonej powierzchni z elementami czerni, spoglądając przed siebie z poważnym wyrazem twarzy.
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Mężczyzna w okularach ubrany w elegancki, ciemny garnitur i białą koszulę siedzi na stadionowym krześle o czerwonym oparciu, w tle szare i białe elementy ściany.
Jan UrbanBeata ZawadzkaEast News
Mężczyzna w okularach, ubrany w czarną sportową kurtkę z logo polskiej reprezentacji piłkarskiej i napisem Orlen, stoi z założonymi rękami na tle zielonych trybun stadionu.
Jan UrbanFoto OlimpikAFP


AMW Arka Gdynia - ORLEN Zastal Zielona Góra. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja