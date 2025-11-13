Urban zobaczył, co zrobił jeden z kadrowiczów. Natychmiastowa reakcja. "To jest skandal"

Tuż przed zakończeniem kwalifikacji mistrzostw świata reprezentacja Polski po rozegraniu sześciu spotkań zajmuje drugie miejsce w grupie G z 13. punktami na koncie. I najprawdopodobniej na pozycji wicelidera zakończymy eliminacje.

W piątek "Biało-Czerwoni" zagrają z Holandią, która na ten moment na sześć oczek więcej oraz zdecydowanie lepszy bilans bramkowy. Walkę o mundial - przynajmniej w na tym etapie - zakończymy poniedziałkowym meczem z Maltą. Wszystko wskazuje na to, że wiosną czekają nas baraże.

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed listopadowymi meczami el. MŚ. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Sceny na zgrupowaniu kadry. Urbanowi "puściły nerwy"

Na liście zawodników powołanych na listopadowe zgrupowanie dosyć niespodziewanie znalazł się Kryspin Szcześniak. 24-latek występuje na pozycji prawego obrońcy w Górniku. Do klubu z Zabrza trafił latem 2022 roku, najpierw na wypożyczenie, a później na zasadzie definitywnego transferu. W jego CV znajdziemy także Pogoń Szczecin, Górnika Łęczna i GKS Jastrzębie-Zdrój.

W tym sezonie Szcześniak rozegrał łącznie 14 spotkań, zanotował w nich jedną asystę i raz trafił do siatki. Dla 24-latka powołanie to ogromne wyróżnienie. Zwłaszcza dlatego, że z Janem Urbanem doskonale zna się z czasów Górnika. Przypomnijmy, obecny selekcjoner był trenerem śląskiej ekipy w latach 2021-2022 oraz 2023-2025 (15 kwietnia).

We wtorek na kanale YouTube "Łączy nas piłka" pojawił się najnowszy vlog. W nim Kryspin Szcześniak ujawnił, że o powołaniu dowiedział się od... kierowcy autobusu, który pokazał mu komunikat opublikowany w mediach społecznościowych. Na tym się nie skończyło.

W pewnym momencie kamera uchwyciła moment z treningu w siłowni. Zawodników odwiedził sam Urban. Nagle selekcjoner podszedł do Szcześniaka i wypalił: - Nawet nie przyszedł się przywitać, czujesz to? - powiedział 63-latek, zwracając się do stojącego obok Jakuba Kamińskiego.

Szkoleniowiec naszej kadry z uśmiechem i "szyderką" na twarzy miał "pretensje" do zawodnika Górnika. - Dopiero teraz. To jest skandal. To jest skandal, normalnie - dodał przekornie. Kryspin Szcześniak próbował się tłumaczyć: - Nie widziałem wcześniej trenera, nie było okazji - odpowiedział. Słowa te nie przekonały Jana Urbana. - Powinieneś szukać trenera ze świeczką - podsumował. Cała sytuacja była bardzo humorystyczna i przyjazna. Po chwili panowie zamienili jeszcze kilka słów. Widać, że w drużynie panuje świetna atmosfera przed piątkowym spotkaniem z Holendrami.

Jak Urban doskonale zna Kryspina Szcześniaka z Górnika Zabrze MATEUSZ SLODKOWSKI//Michał Dubiel Newspix/East News

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News

Jan Urban przed meczem Holandia - Polska Foto Olimpik AFP