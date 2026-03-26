- Mamy swój plan na ten mecz, mieliśmy mnóstwo czasu, by przeanalizować kadrę Albanii i obserwowaliśmy kluczowych zawodników. Mogę powiedzieć, że spodziewam się dość otwartego meczu, mimo tego, że ekipa Albanii jest solidna w aspekcie defensywnym. W każdym z naszych ostatnich spotkań oni narobili nam sporo problemów - opowiadał na ostatniej konferencji prasowej Jan Urban.

O godz. 20:45 rozpocznie się mecz, który selekcjoner reprezentacji Polski określa "najważniejszym w swojej trenerskiej karierze". Jego stawką będzie awans do finału baraży mistrzostw świata 2026.

Oto co piłkarze zrobili na treningu. Urban tylko rozłożył ręce

Mimo dużego zaangażowania tym, którzy akurat nie byli w środku i nie próbowali przeciąć podań, nie szło zbyt dobrze. Cztery - maksymalnie tyle podań zdołali wymienić do momentu przerwania akcji. Na wszystko patrzył selekcjoner.

- Cztery rekord? Cztery rekord? - powtórzył z mocno sarkastycznym uśmiechem. - Idę stąd, idę - oznajmił po chwili. - Nie no, pod presją? Że trener patrzy? - podkręcał selekcjoner. I jego słowa pomogły, ponieważ w jednej chwili kadrowicze momentalnie zaczęli bić swój nowy rekord.

Oby Urban w podobny sposób potrafił zmotywować swoich piłkarzy na starcie z Albanią, dla której baraże są historyczną szansą. Dlaczego?

"Reprezentacja Albanii stoi u progu jednego z najbardziej decydujących momentów w swojej historii, przygotowując się do starcia z Polską na warszawskim stadionie PGE Narodowym (...) Pod okiem trenera Sylvinho "Czerwoni" zakończyli ostatni trening, wykazując się maksymalną koncentracją i gotowością do starcia, które jest kluczowe dla ich marzeń o awansie do mistrzostw świata - celu, którego Albania wciąż nie osiągnęła" - zapowiadają tamtejsze media.

Watch the Match Highlights from Tommy Paul vs. Arthur Fils, 03/26/2026 Polsat Sport