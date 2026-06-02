Urban zdradza ws. Lewandowskiego i spółki. Część składu już znana. Sam ogłosił
Zdecydowanie nie tak spotkanie towarzyskie z Ukrainą wyobrażała sobie kadra Jana Urbana. Polscy piłkarze ulegli we Wrocławiu 0:2 i sprawili, że w kraju wybuchło spore oburzenie. W środę będzie jednak okazja na poprawę nastrojów, bowiem "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Nigerią. Dzień przed meczem na konferencji prasowej selekcjoner kadry przekazał, że na boisku nie zabraknie liderów kadry, czyli m.in. Roberta Lewandowskiego czy Piotra Zielińskiego.
Już tylko kilka dni dzieli nas od wielkiego rozpoczęcia długo wyczekiwanych piłkarskich mistrzostw świata. Na boiskach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku zabraknie jednak reprezentacji Polski. Ta, jak dobrze pamiętamy w marcu uległa w finale baraży 2:3 Szwecji. Przez to podczas majowo-czerwcowego zgrupowania "Biało-Czerwoni" w planach mieli jedynie dwa spotkania towarzyskie (z Ukrainą i Nigerią).
Pierwsze z Ukrainą, zamiast poprawić nastroje kibiców, sprawiło, że rozgoryczenie jest jeszcze większe. Kadra Jana Urbana uległa we Wrocławiu 0:2, a w dodatku oberwało się samemu selekcjonerowi za stosunkowo dziwne decyzje. W środę dojdzie jednak do okazji na mały rewanż, bowiem w Warszawie zmierzymy się ze wspomnianą Nigerią. Dzień przed spotkaniem odbyła się oficjalna konferencja prasowa z udziałem szkoleniowca.
Podczas niej poruszony został temat bramkarzy oraz liczby zmian względem spotkania z Ukrainą. 64-latek nie krył, że był nieco zaskoczony odbiorem przez społeczeństwo liczby zmian, których dokonał. Jak wskazał, inne czołowe reprezentacje wykorzystywały maksymalną ilość. Do tego zdradził, że w spotkaniu z Nigerią dojdzie do kolejnych, a jedną z nich będzie m.in. obsada bramki. Od pierwszej minuty zacznie Kamil Grabara.
- Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też ich wiele będzie. Byłem zaskoczony, gdy tak wiele osób było zdziwionych ich ilością. To są mecze towarzyskie. Tak sobie przejrzałem mecze innych reprezentacji. My zrobiliśmy ich dziewięć, a inni wykorzystywali wszystkie. To jest normalna rzecz. Ja też nie mam zamiaru ryzykować zdrowia zawodników. Już problemy ma Jakub Piotrowski, który ma uraz umięśniony. Na te rzeczy należy uważać. W bramce natomiast zacznie Kamil Grabara - powiedział.
Po chwili pojawiło się również pytanie ws. krytyki oraz rozgoryczenia ze strony kibiców, a także mediów. W jego odczuciu dziennikarze rozpoczęli całe zamieszanie zarzucając ekipie brak zaangażowania. Jak tłumaczył, kilku graczy zostało ściągniętych na zgrupowanie z wakacji. Do tego wymownie wypowiada się ws. sytuacji ze spotkania z Ukrainą, gdy faulowany był Tomasz Kędziora.
- Nie sądzę, by coś pękło w narodzie. Może pękło coś w mediach. Nie można zarzucać drużynie braku zaangażowania. Większość z nich wyrwaliśmy z wakacji. Nigdy nie będziemy lekceważyć kibiców. Dziękujemy im za wsparcie we Wrocławiu. [...] Wyobraźcie sobie, że jesteśmy na mistrzostwach Europy. Zlinczowalibyście sędziego, że nie podyktował rzutu karnego na Tomku Kędziorze. Bardziej ewidentnego "stempla" nie widziałem. A tak? Zobaczcie sami - dodał.
Urban wyjawił ws. liderów kadry. "Zobaczymy ich od początku"
Selekcjoner wypowiedział się również ws. kontuzjowanych graczy. Poza wspomnianym Jakubie Piotrowskim zmęczony po niedzielnym meczu w klubie (KAA Gent) jest Michał Skóraś. Do tego dopytany został o liderów zespołu takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński. Bez wahania przekazał, rozpoczną oni mecz z Nigerią od pierwszej minuty.
- Przyjechał do nas Michał Skóraś, ale on zagrał bodajże 110 minut w niedzielę, gdy my graliśmy z Ukrainą. Na pewno jest zmęczony. Wykorzystam kogoś innego być może na tej pozycji, a może on dostanie szansę. [...] Zobaczymy ich od początku - zdradził.
W pierwszym meczu na tym zgrupowaniu zadebiutowało czterech graczy. Aż trzech z nich, to zawodnicy stosunkowo młodzi. Urban wyjawił, że pierwsze wrażenia po ich debiucie są całkiem pozytywne. Po chwili odniósł się także do innych młodszych graczy.
- Wrażenia są pozytywne. Ci młodzi zawodnicy w stylu Kacpra Potulskiego, Oskara Pietuszewskiego, może wcześniej Kacpra Kozłowskiego czy Filipa Rózgi - oni muszą mieć coś ekstra, by w takim wieku poradzić sobie w piłce seniorskiej. [...] Wszyscy są na początku swojej drogi w klubach, a już pukają do drzwi reprezentacji. Oby mieli szczęście i zadomowili się w tej drużynie. To by była super sprawa, gdybyśmy mieli tak młodych chłopaków w podstawowym składzie - ocenił.
Mecz Polska - Nigeria odbędzie się w środę 3 czerwca w Warszawie. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.