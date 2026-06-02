Urban zdradza ws. Lewandowskiego i spółki. Część składu już znana. Sam ogłosił

Już tylko kilka dni dzieli nas od wielkiego rozpoczęcia długo wyczekiwanych piłkarskich mistrzostw świata. Na boiskach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku zabraknie jednak reprezentacji Polski. Ta, jak dobrze pamiętamy w marcu uległa w finale baraży 2:3 Szwecji. Przez to podczas majowo-czerwcowego zgrupowania "Biało-Czerwoni" w planach mieli jedynie dwa spotkania towarzyskie (z Ukrainą i Nigerią).

Pierwsze z Ukrainą, zamiast poprawić nastroje kibiców, sprawiło, że rozgoryczenie jest jeszcze większe. Kadra Jana Urbana uległa we Wrocławiu 0:2, a w dodatku oberwało się samemu selekcjonerowi za stosunkowo dziwne decyzje. W środę dojdzie jednak do okazji na mały rewanż, bowiem w Warszawie zmierzymy się ze wspomnianą Nigerią. Dzień przed spotkaniem odbyła się oficjalna konferencja prasowa z udziałem szkoleniowca.

Podczas niej poruszony został temat bramkarzy oraz liczby zmian względem spotkania z Ukrainą. 64-latek nie krył, że był nieco zaskoczony odbiorem przez społeczeństwo liczby zmian, których dokonał. Jak wskazał, inne czołowe reprezentacje wykorzystywały maksymalną ilość. Do tego zdradził, że w spotkaniu z Nigerią dojdzie do kolejnych, a jedną z nich będzie m.in. obsada bramki. Od pierwszej minuty zacznie Kamil Grabara.

- Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też ich wiele będzie. Byłem zaskoczony, gdy tak wiele osób było zdziwionych ich ilością. To są mecze towarzyskie. Tak sobie przejrzałem mecze innych reprezentacji. My zrobiliśmy ich dziewięć, a inni wykorzystywali wszystkie. To jest normalna rzecz. Ja też nie mam zamiaru ryzykować zdrowia zawodników. Już problemy ma Jakub Piotrowski, który ma uraz umięśniony. Na te rzeczy należy uważać. W bramce natomiast zacznie Kamil Grabara - powiedział.

Po chwili pojawiło się również pytanie ws. krytyki oraz rozgoryczenia ze strony kibiców, a także mediów. W jego odczuciu dziennikarze rozpoczęli całe zamieszanie zarzucając ekipie brak zaangażowania. Jak tłumaczył, kilku graczy zostało ściągniętych na zgrupowanie z wakacji. Do tego wymownie wypowiada się ws. sytuacji ze spotkania z Ukrainą, gdy faulowany był Tomasz Kędziora.

- Nie sądzę, by coś pękło w narodzie. Może pękło coś w mediach. Nie można zarzucać drużynie braku zaangażowania. Większość z nich wyrwaliśmy z wakacji. Nigdy nie będziemy lekceważyć kibiców. Dziękujemy im za wsparcie we Wrocławiu. [...] Wyobraźcie sobie, że jesteśmy na mistrzostwach Europy. Zlinczowalibyście sędziego, że nie podyktował rzutu karnego na Tomku Kędziorze. Bardziej ewidentnego "stempla" nie widziałem. A tak? Zobaczcie sami - dodał.

Urban wyjawił ws. liderów kadry. "Zobaczymy ich od początku"

Selekcjoner wypowiedział się również ws. kontuzjowanych graczy. Poza wspomnianym Jakubie Piotrowskim zmęczony po niedzielnym meczu w klubie (KAA Gent) jest Michał Skóraś. Do tego dopytany został o liderów zespołu takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński. Bez wahania przekazał, rozpoczną oni mecz z Nigerią od pierwszej minuty.

- Przyjechał do nas Michał Skóraś, ale on zagrał bodajże 110 minut w niedzielę, gdy my graliśmy z Ukrainą. Na pewno jest zmęczony. Wykorzystam kogoś innego być może na tej pozycji, a może on dostanie szansę. [...] Zobaczymy ich od początku - zdradził.

W pierwszym meczu na tym zgrupowaniu zadebiutowało czterech graczy. Aż trzech z nich, to zawodnicy stosunkowo młodzi. Urban wyjawił, że pierwsze wrażenia po ich debiucie są całkiem pozytywne. Po chwili odniósł się także do innych młodszych graczy.

- Wrażenia są pozytywne. Ci młodzi zawodnicy w stylu Kacpra Potulskiego, Oskara Pietuszewskiego, może wcześniej Kacpra Kozłowskiego czy Filipa Rózgi - oni muszą mieć coś ekstra, by w takim wieku poradzić sobie w piłce seniorskiej. [...] Wszyscy są na początku swojej drogi w klubach, a już pukają do drzwi reprezentacji. Oby mieli szczęście i zadomowili się w tej drużynie. To by była super sprawa, gdybyśmy mieli tak młodych chłopaków w podstawowym składzie - ocenił.

Mecz Polska - Nigeria odbędzie się w środę 3 czerwca w Warszawie. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

