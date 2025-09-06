Urban zapytany o zmianę Skorupskiego przed meczem z Finlandią. Odpowiedział wprost

Jan Urban przejął reprezentację Polski w ekstremalnie trudnych okolicznościach. Po pierwsze Biało-Czerwoni zanotowali pierwszą wpadkę w eliminacjach do mistrzostw świata. Nasza kadra sensacyjnie przegrała wyjazdowy mecz z Finlandią, a to spotkanie od początku uznawane było za być może kluczowe w kontekście walki o baraże do mundialu, bo Holandia traktowana jest jako murowany faworyt do wygrania grupy.

Dodatkowo oprócz straty punktów, Jan Urban musiał rozwiązać problemy z atmosferą oraz opaską kapitana. Ten drugi został szybko wyjaśniony - opaska kapitańska wróciła na ramię Roberta Lewandowskiego, choć ten przyznaje, że nie ma to dla niego większego znaczenia. Atmosferę budują przede wszystkim wyniki, a w pierwszym meczu ery Urbana rywal był najtrudniejszy z możliwych.

Urban wprost o zmianie bramkarza, jaśniej się nie da

Polacy mierzyli się bowiem z Holandią na wyjeździe. Podopieczni Urbana w jego selekcjonerskim debiucie dali radę. Biało-Czerwoni wrócili do kraju z remisem 1:1 i w naprawdę dobrych nastrojach. Kilka dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie Polacy zagrają z Finlandią, a na nieco ponad dwadzieścia cztery godziny przed meczem odbyła się konferencja prasowa.

Na początku selekcjoner poruszył temat zdrowia Przemysława Wiśniewskiego oraz ewentualnej zmiany w bramce. - Przemek jest zdrowy i gotowy. Nie myślałem o zmianie bramkarza - uciął Urban.

Następnie nowy głównodowodzący w kadrze odniósł się do małej liczby sytuacji, które miał Robert Lewandowski. - Są takie spotkania, gdy wiesz przed meczem, że przeciwnik będzie dominował. Takie mecze nie są fajnymi spotkaniami dla napastnika. Natomiast, jeśli jest takie spotkanie, to rola napastnika się zmienia, bo musi pracować bardzo mocno w defensywie, a żaden napastnik nie czuje się dobrze bez odpowiedniego serwisu. Nie mogliśmy zagrać otwartego meczu, bo byśmy przegrali - zaznaczył.

W kolejnym pytaniu selekcjoner poruszył kwestię planu na mecz. - Możemy zagrać tak jak z Holandią, ale na tle Finlandii, która nie jest Holandią, ten mecz będzie wyglądał zupełnie inaczej. My wiemy, o co gramy, ale Finowie też. Musimy być gotowi na to, że Finlandia zagra otwarte spotkanie, jeśli nie, to będziemy musieli grać atakiem pozycyjnym, co nie jest łatwe - zdradził.

Nie zabrakło także kwestii kibiców, którzy zdają się na nowo zbliżać do kadry. - Da się odczuć, że kibice są zadowoleni. Kibic zawsze będzie oglądał reprezentację Polski, bo kibicem się jest zawsze. Czasem jest trochę narzekania, ale na mecz i tak przyjdzie. Teraz kibic widzi nowe otwarcie, dobre spotkanie, dobry wynik z takim rywalem jak Holandia, to sprawia, że ktoś chce to dalej oglądać. Myślę jednak, że zespół zdaje sobie sprawę z tego, że to był dopiero pierwszy mały kroczek, to wszystko trzeba potwierdzić w następnych meczach - odpowiedział.

Jan Urban przyznał także, że na razie można spodziewać się stabilizacji, ale chciałby mieć większy wybór przy powołaniach. - Z jednej strony chciałbym stabilizacji, ale z drugiej strony chciałbym mieć ból głowy. Na dzień dzisiejszy ta stabilizacja polega na tym, że wybór nie jest zbyt duży, dlatego ta stabilizacja składu będzie - zdradził.

Nie mogło oczywiście zabraknąć tematu Matty'ego Casha, który popisał się cudownym golem i udzielał się w ofensywie. - Taka jest rola zawodnika, który gra na wahadle. Musi wychodzić zdecydowanie wyżej, mnie to zupełnie nie zaskoczyło, bo ma w swoim repertuarze naprawdę niezłe uderzenie - pochwalił swojego piłkarza.

Na końcu Urban podkreślił, że cieszy go odwaga, z jaką zaczynają grać jego zawodnicy. - Bardzo często byliśmy we czterech zawodników w polu karnym, było do kogo zagrać. Od początku mówię, że oczekuję od zawodników odwagi i za odwagę nie będę karcił, choć oczywiście trzeba dobierać poziom ryzyka do strefy na boisku. Widzę, że oni to powoli przyswajają i pokazują na boisku - zakończył.

