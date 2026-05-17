Urban zakopał topór. Droga powrotna do kadry otwarta. Piłkarz potwierdza

O napiętych relacjach Jana Urbana z Sebastianem Walukiewiczem stało się głośno w ostatniej dekadzie marca. Na zgrupowaniu przed barażami o mundial nie pojawił się Sebastian Walukiewicz. Wtedy po raz pierwszy wyjaśniono, dlaczego nie otrzymuje powołań do kadry.

- Otwarcie mówiłem, że nie był powoływany, bo nie było potrzeby na prawego obrońcę, a grał na tej pozycji w klubie. Później sam się wypisał, kiedy ja chciałem, żeby przyjechał. Nie przyjechał, więc ja nikogo nie będę się prosił i dziękuję - tłumaczył selekcjoner w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Reprezentacja Polski. Sebastian Walukiewicz pojednał się z Janem Urbanem. "Wszystko sobie wyjaśniliśmy"

Po marcowej wypowiedzi Urbana przez moment zrobiło się gorąco. Szybką ripostę wyprowadził agent zawodnika, Tomasz Suwary. Jego stanowisko całkowicie przeczyło narracji szefa kadry.

"Nieprawda, że selekcjoner dzwonił do Sebastiana, to po pierwsze. Od momentu objęcia posady selekcjonera nigdy trener nie rozmawiał i nie kontaktował się z Walukiewiczem" - napisał Suwary na platformie X.

Wygląda na to, że ta sprawa znalazła finał dopiero teraz. Przynajmniej w przestrzeni publicznej. Do rozmowy piłkarza z trenerem miało dojść w kwietniu.

- To już historia. Myślę, że z trenerem Urbanem sobie wszystko wyjaśniliśmy. (...) Rozmawialiśmy około trzy tygodnie temu i myślę, że między nami jest już wszystko dobrze - poinformował Walukiewicz w rozmowie z Radiem Gorzów.

Nie oznacza to, że 26-letniego defensora zobaczymy na zgrupowaniu kadry już w tym miesiącu. Drużyna narodowa rozgra u progu lata dwa spotkania kontrolne. Pierwszym rywalem będzie Ukraina (31 maja, Wrocław), drugim Nigeria (3 czerwca, Warszawa).

- Na to zgrupowanie na pewno nie pojadę ze względu na kontuzję, ale zobaczymy w przyszłości - dodaje piłkarz, który gościł na III-ligowych derbach Gorzowa: Warta - Stilon.

W bieżącym sezonie Walukiewicz rozegrał w barwach US Sassuolo 36 spotkań - 34 w Serie A i dwa w Coppa Italia.

W reprezentacji Polski zaliczył do tej pory 10 występów (1 bramka). Ostatni raz koszulkę z białym orłem zakładał w czerwcu ubiegłego roku, jeszcze za kadencji poprzedniego selekcjonera.

Sebastian Walukiewicz AFP

Sebastian Walukiewicz Loris Roselli / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jan Urban Foto Olimpik AFP

Jakub Kochanowski: Trochę nam się wyślizgnął mecz. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport