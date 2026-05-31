Urban zadecydował ws. Lewandowskiego. Komunikat tuż przed meczem z Ukrainą

Bartłomiej Wrzesiński

Reprezentacja Polski wraca do gry po bolesnej klęsce w finale baraży o mundial ze Szwedami. W naszej kadrze nie doszło do rewolucji - selekcjonerem wciąż jest Jan Urban, a z gry w kadrze nie zrezygnował Robert Lewandowski. W niedzielę Polacy we Wrocławiu zagrają w meczu towarzyskim przeciwko Ukrainie. Tuż przed meczem selekcjoner ogłosił skład na to spotkanie. Ku uciesze kibiców Lewandowski zagra od początku.

Robert Lewandowski i Jan Urban pozostali w reprezentacji Polski po przegranych barażach o mundial
Robert Lewandowski i Jan Urban pozostali w reprezentacji Polski po przegranych barażach o mundial

Potyczka z Ukraińcami będzie dla reprezentacji Polski pierwszym meczem po bolesnej porażce w walce o wyjazd na mistrzostwa świata. Przypomnijmy, podopieczni Jana Urbana w półfinale baraży poradzili sobie z Albanią, co dawało spore nadzieje przed finałową potyczką w Szwecji.

Na północ od Warszawy "biało-czerwoni" momentami spisywali się bardzo dobrze. Niestety, przyzwoite fragmenty przeplatane były prostymi błędami w defensywie. Niezwykle bolesna kara za jeden z nich została wymierzona w 88. minucie, gdy Viktor Gyokeres strzelił gola dającego Szwedom zwycięstwo 3:2.

Pomimo pierwszej absencji na wielkiej imprezie od 2014 roku w polskiej kadrze nie doszło do rewolucji. Tuż po meczu Cezary Kulesza zapowiedział przedłużenie współpracy z Janem Urbanem. Rozstania z reprezentacją Polski nie ogłosił również Robert Lewandowski.

Znamy skład Polski na mecz z Ukrainą

Sparing z Ukrainą rozpoczyna kolejny etap w reprezentacji Polski. Ten mecz oraz następna potyczka z Nigerią będą jedynymi sprawdzianami przed jesiennymi spotkaniami w ramach Ligi Narodów. Urban we Wrocławiu spełnił oczekiwania kibiców i postawił na Roberta Lewandowskiego od pierwszej minuty.

Selekcjoner w wyjściowym składzie postawił na znane twarze - wszyscy potencjalni debiutanci zaczną spotkanie na ławce rezerwowych. Po długiej kontuzji do gry w reprezentacji wraca z kolei Marcin Bułka.

Skład Polski na mecz z Ukrainą: Marcin Bułka - Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior - Arkadiusz Pyrka, Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański, Oskar Pietuszewski, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski.

Skład Ukrainy na mecz z Polską: Anatolij Trubin - Ołeksandr Romanczuk, Eduard Sarapij, Mykoła Matwijenko, Witalij Mykołenko - Andrij Jarmołenko, Ołeh, Oczeretko, Jehor Nazaryna, Wiktor Cygankow, Heorhij Sudakow - Roman Jaremczuk.

Pierwszy gwizdek sędziego we Wrocławiu już o godzinie 17:30. Relacja tekstowa z meczu Polski z Ukrainą będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

