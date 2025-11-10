Urban z wielką stratą, są nowe informacje ws. lidera kadry. Będzie przerwa
Tuż przed startem listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski kadra Jana Urbana została poważnie osłabiona. Kontuzji nabawił się Łukasz Skorupski, a do tego pod znakiem zapytania stoi sytuacja Jana Bednarka. Mimo braku komunikatu ze strony PZPN-u najnowsze informacje ws. piłkarza Porto przekazał Mateusz Borek. Jego zdaniem piłkarz ominie mecze kadry i będzie miał pauzę od treningów.
Kontuzje nie omijają piłkarskiej reprezentacji Polski. W październiku Jan Urban z powodów zdrowotnych nie mógł skorzystać z Nicoli Zalewskiego. Wydawało się, że wraz z powrotem zawodnika Atalanty Bergamo problemy zdrowotne drużyny się skończą. Niestety tuż przed startem zgrupowania kontuzji nabawił się podstawowy golkiper kadry Łukasz Skorupski. Co więcej, wciąż nie wiadomo jak poważny jest uraz Karola Świderskiego. Na nieszczęście "Biało-Czerwonych" w niedzielę do tego grona dołączył Jan Bednarek.
Obrońca zszedł z boiska już w 19. minucie podczas spotkania Porto z Famalicao. Według tamtejszych mediów chodzi o lewe kolano. Wobec takich wieści występ lidera linii defensywnej podczas listopadowych spotkań kadry z Holandią i Maltą stał się mocno wątpliwy.
Najnowsze informacje w sprawie stanu zdrowia Polaka przekazał Mateusz Borek. Niestety wszystko wskazuje na to, że Bednarek ominie zgrupowanie, a także będzie miał nieco dłuższą przerwę od piłki.
Są nowe wieści ws. Jana Bednarka, złe informacje
Zdaniem dziennikarza obrońca naciągnął więzadło w kolanie, przez co będzie miał około trzytygodniową przerwę od treningów.
- Dostałem informację od jego managementu, że to jest jednak naciągnięte więzadło w kolanie. Czeka go około trzech tygodni przerwy w treningu, więc ominie mecze z Holandią i Maltą - powiedział.
Z tego względu, według ustaleń Interii selekcjoner kadry postanowił dokonać co najmniej dwóch awaryjnych powołań. Pierwszym z nich zdaniem wielu źródeł ma być Mateusz Kochalski. Nie wiadomo jednak, kto wzmocni reprezentację poza nim. Na tę chwilę nie ma żadnych oficjalnych informacji w tym temacie.