Po zajęciu drugiego miejsca w grupie G eliminacji mistrzostw świata reprezentacja Polski awansowała do baraży. W nich trafiliśmy do ścieżki B. Zgodnie z nią w półfinale naszym rywalem na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie Albania. W przypadku wygranej o udział w turnieju zagramy na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją.

Od 23 stycznia do 26 marca, czyli dnia starcia z Albańczykami, pozostało równo 62 dni. Dwa miesiące w piłce to wieczność. Mimo to Jan Urban już od dawna myśli o spotkaniu, które w jego trenerskiej przygodzie będzie po prostu najważniejsze.

Urban wprost o Polakach. "Tacy jesteśmy"

- Czy uważam, że to moje największe wyzwanie w karierze trenerskiej? Oczywiście, że tak. Wiesz, jednak wyzwania klubowe mają w większości przypadków taki wymiar lokalny. Oczywiście, że wszyscy o tym wiedzą, ale tam patrzy na ciebie konkretny kibic, natomiast inni zerkają troszeczkę z daleka. Tu nie. To niesamowity zaszczyt być trenerem reprezentacji. Natomiast i ogromna odpowiedzialność - powiedział selekcjoner w rozmowie dla "Flashscore".

W tej samej wypowiedzi 63-latek wyznał wprost, że jego zdaniem największym grzechem Polaków, w tym przypadku w kontekście kibicowania, są skrajności.

Tym bardziej wiedząc, jak my, Polacy, lubimy się odbijać od ściany do ściany. Tu jest super, za chwilę jest dramat i tak dalej. Ale tacy jesteśmy.

Dużo czasu trener naszej kadry poświęcił na wspomniany mecz z Albanią. - Ten mecz już po losowaniu baraży jest cały czas w głowie. Cały czas w głowie. Natomiast wydaje mi się, że napięcie będzie wzrastać, jak będzie się zbliżała data spotkania. Gdzieś na początku, w połowie stycznia zaczniemy rzeczywiście całym sztabem jeździć, obserwować na żywo zawodników. Nie tylko naszych, nie tylko zawodników Albanii, bo musimy też być przygotowani na kolejne spotkanie - gdybyśmy pokonali Albanię - na zwycięzcę meczu Ukraina-Szwecja - powiedział.

- Jest wiele do obserwacji i pracy, ale tak, w głowie cały czas jest ten mecz. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że on będzie wiercić dziurę w miarę upływu czasu - uzupełnił.

