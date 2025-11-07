Urban wybrał piłkarzy na listopad. Już wiadomo co z Lewandowskim, jest pełna lista

Selekcjoner naszej kadry wybierając piłkarzy na nadchodzące zgrupowanie miał twardy orzech do zgryzienia. Co prawda jego podopieczni dobrze spisali się w konfrontacji z Litwą, ale ostra gra spowodowała wykluczenie Bartosza Slisza oraz Przemysława Wiśniewskiego z najbliższej potyczki z Holandią. Do tego wszystkiego z urazem walczył Robert Lewandowski. W pewnym momencie sytuacja wyglądała na tyle źle, że w kraju nad Wisłą zaczęto zastanawiać się o planie B na wypadek nieobecności kapitana.

"Nie można myśleć o barażach. Jeżeli Robert będzie zdrowy, to powinien grać z Holandią. Kiedyś było takie powiedzenie, że Kazimierz Górski woli pijanego Gorgonia niż trzeźwego Wieczorka. Ja osobiście wolę Lewandowskiego po 2-3 treningach niż innego polskiego napastnika, któremu daleko do klasy 'Lewego'" - proponował choćby Dariusz Dziekanowski na łamach WP SportoweFakty.

Lewandowski znów przyleci do Polski. Urban powołał kapitana, nawet się nie wahał

Na szczęście w przypadku warszawianina wydarzył się optymistyczny scenariusz. Snajper już wrócił do gry w barwach FC Barcelona i imponuje choćby na treningach, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Doszło do tego, iż media na Półwyspie Iberyjskim widzą Polaka w wyjściowym składzie na niedzielny mecz z Celtą Vigo. "Czuję się dobrze pod względem fizycznym. Wróciłem po trzech czy trzech i pół tygodniach, dostałem minuty w ostatnim spotkaniu. Dla mnie najważniejsze jest to, że mogę pomóc drużynie" - mówił z kolei sam gwiazdor na konferencji prasowej, cytowany przez "FCBarca.com".

Jan Urban także zdecydował się skorzystać z usług Roberta Lewandowskiego podczas najbliższych spotkań kadry. Nie mogło być zresztą inaczej. Bez kluczowego piłkarza ciężko byłoby "Biało-Czerwonym" nawiązać walkę z Holendrami i selekcjoner jest tego doskonale świadomy. O godzinie 12:00 pojawiła się oficjalna lista z nazwiskami. Przedstawiamy ją poniżej.

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)

Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa FC), Tomasz Kędziora (PAOK FC), Jakub Kiwior (FC Porto), Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (AS Roma)

Pomocnicy: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (1. FC Koeln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce SK), Nicola Zalewski (Atalanta BC), Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy: Adam Buksa (Udinese Calcio), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC), Karol Świderski (Panathinaikos AO)

