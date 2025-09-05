Jeszcze przed meczem z Holandią, zapewne kibice, piłkarze i sztab szkoleniowy reprezentacji Polski w ciemno wzięliby remis 1:1 w Rotterdamie. Piłkarze Jana Urbana, szczególnie w ostatnich fragmentach spotkania, prezentowali się w ofensywie bardzo dobrze, co przyniosło bramkę Matty'ego Casha.

Remis w takich okolicznościach, przy wszystkim, co działo się w kadrze jeszcze przed kilkoma tygodniami, może sugerować, że piłkarze byli w euforii po ostatnim gwizdku sędziego, szaleńczo ciesząc się z ważnego punktu. Okazuje się jednak, że piłkarze inaczej podeszli do sprawy.

Zwycięski remis z Holandią, ale co stało się potem. Do tego doszło w szatni

Mateusz Borek, który był w Rotterdamie w charakterze komentatora "TVP Sport", połączył się po zakończeniu spotkania z "Kanałem Sportowym", gdzie opowiedział nieco o tym, co działo się w szatni Biało-Czerwonych.

Słowacja - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

- Byliśmy z Grzesiem Mielcarskim pod szatnią i muszę Wam powiedzieć, że panował tam spokój. Przede wszystkim spokój... Wszedł Jan Urban do szatni i powiedział piłkarzom: "dziękuję za walkę, gratuluję punktu z bardzo mocnym rywalem. A teraz przed nami druga część tego pierwszego odcinka wspólnej pracy" - relacjonował komentator.

Uwadze dziennikarza nie mógł umknąć dodatkowo fakt, że piłkarze, którzy pojawili się w drugiej połowie na boisku, kompletnie odmienili losy spotkania i wysłali tym samym jasny sygnał do selekcjonera, że warto powoływać graczy z najwyżej klasy rozgrywkowej w naszym kraju.

- Myślę, że znowu się uśmiechnęła dzisiaj Ekstraklasa, bo ludzie, którzy z Ekstraklasy weszli - Paweł Wszołek, Kamil Grosicki, Bartek Kapustka - który miał udział przy tej pięknej bramce Matty'ego Casha - naprawdę nie zawiedli. Pokazali, że zawodnik wyróżniający się w Ekstraklasie naprawdę może być bardzo przydatnym dla reprezentacji - stwierdził.

Zarówno Jan Urban, jak i kadrowicze doskonale zdają sobie sprawę z tego, że remi wywalczony z Holendrami to dopiero pierwsza część zadania. Teraz muszą oni wygrać z Finlandią. Mecz odbędzie się już w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News

Jan Urban potrafi krzyknąć Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Holenderskie media grzmią przed meczem z Polską Maurice van Steen PAP/EPA