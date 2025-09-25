Urban wprost o zmianie bramkarza. Teraz takie zachowanie Skorupskiego, kompletna furia

Łukasz Skorupski przejął miejsce w bramce reprezentacji Polski po tym, jak z gry w kadrze zrezygnował Wojciech Szczęsny. Wydawało się, że rywalizacja z Marcinem Bułką będzie bardziej zacięta, ale Skorupski szybko zyskał zaufanie byłego już selekcjonera - Michała Probierza. Po odejściu Probierza z pozycji selekcjonera przyszłość bramki reprezentacji Polski stała się znów zagadką.

Na pierwszej konferencji prasowej Jan Urban raczej ucinał temat obsady bramki. W dwóch pierwszych meczach kadencji nowego selekcjonera między słupkami bramki Biało-Czerwonych ponownie stanął Łukasz Skorupski. Nie był to dla niego jednak tak dobry czas, jak to bywało w ostatnich miesiącach. Bardzo bezpośrednio przyczynił się do straconej przez Polskę bramki z Holandią.

Wściekłość Skorupskiego. Polak nawet nie drgnął

Niedługo po pierwszym zgrupowaniu Urban pojawił się w programie "Pomidor" emitowanym na antenie Canal +. Tam został zapytany wprost, czy rozważa zmianę "jedynki" w bramce reprezentacji Polski. Po dłuższym namyśle nie zdecydował się na użycie tytułowego "pomidora", a otwarcie przyznał, że rozważa zmianę bramkarza.

To z pewnością nie są dobre wieści dla Skorupskiego, bo o ile niestety Bułka doznał poważnej kontuzji, to Kamil Grabara z pewnością wyczekuje swojej szansy. W swoim klubie "Skorup" jest filarem, ale też zdarzają mu się dziwne zachowania. Takie zobaczyliśmy w meczu wyjazdowym Ligi Europy z Aston Villą. Gospodarze szybko, bo już w 13. minucie znaleźli drogę do bramki strzeżonej przez Polaka.

Dobrym strzałem z dystansu popisał się John McGinn, który wykorzystał piłkę wybitą poza pole karne i kopnął z woleja. Futbolówka wpadła przy słupku, a Skorupski nawet nie drgnął, po czym wylał swoją frustrację na piłce, którą bardzo mocno kopnął, gdy już znajdowała się w bramce. Widać było w tym zachowaniu sporo złości.

