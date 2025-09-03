Urban wprost, chce skomplikować Holendrom życie. "Nie będę karać za odwagę"

Piłkarska reprezentacja Polski po burzliwym dla siebie czerwcu, kiedy to m.in. doszło do pożegnania Michała Probierza z kadrą, już niedługo wznowi swoje zmagania o awans na przyszłoroczny mundial odbywający się w Ameryce Północnej.

Sytuacja "Biało-Czerwonych" w eliminacjach MŚ po niedawnej porażce 1:2 z Finlandią tymczasem wyraźnie się skomplikowała, a ze wszelkich kłopotów zespół będzie musiał wyprowadzić nowy selekcjoner, Jan Urban. Szkoleniowiec 3 września zjawił się tymczasem na konferencji prasowej wespół z jednym ze swych podopiecznych, Sebastianem Szymańskim.

Mecz Holandia - Polska już niebawem. Jan Urban spotkał się z dziennikarzami na ostatniej prostej przygotowań

"Wszyscy są zdrowi, wszyscy są do dyspozycji" - ogłosił już na samym początku nowy selekcjoner w kwestii dostępności zawodników, co bez dwóch zdań jest jak najlepszą wieścią.

Urban został następnie zagadnięty m.in. o to, czy zapowiadana przez niego wcześniej praca nad detalami gry dała jego zdaniem już owoce. "Trudno odpowiedzieć, czy to przyniosło oczekiwany efekt, zobaczymy jutro. To też nie jest takie proste, by nowe rzeczy przyswoić sobie na dwóch treningach" - powiedział. "Mówiliśmy o tych detalach, o tym, co chcemy zmienić i jak chcemy grać" - dorzucił.

Mam pierwszy skład w głowie, również jeśli mowa o pierwszym bramkarzu

"Przyjechaliśmy tu z myślą, by skomplikować życie Holendrom. Nie oszukujmy się, to Holandia ma bardzo dużo do stracenia, my zrobimy wszystko by skomplikować ich plan, który na pewno zakłada zwycięstwo" - opowiadał o nastawieniu przed spotkaniem szkoleniowiec.

"Zupełnie inaczej będziemy przystępować do kolejnego spotkania, bo te role [w starciu z Finlandią] się odwrócą. Musi to wszystko być rozsądne, ale zobaczymy, na ile gospodarze pozwolą wdrożyć nasze zamiary" - dodał.

Selekcjoner został zapytany też o to, czy czuje stres przed debiutem. "Na razie nie. Zobaczymy, co będzie, gdy zacznie się spotkanie. Wydawało się, że emocje będą większe, ale być może PESEL robi swoje. Byłem krótko z drużyną, ale jestem zadowolony z tego, co widziałem na treningach - orzekł.

Trener został też zagadnięty o to, czy widzi już najistotniejsze atuty, jakie mają jego piłkarze. "Widzę atuty u tego gościa [Szymańskiego] na przykład, sam Mourinho go chwalił" - rzucił. "Rozmawiamy więcej o pozytywach, chce każdego dowartościować" - mówił.

Nigdy nie będę mieć pretensji do żadnego z nich za odwagę. Wszyscy będziemy popełniać błędy, ale postaramy się je naprawiać

"Urban porównał też dowodzenie klubem i reprezentacją. "To zupełnie inna praca niż w klubie, często na walizkach, bo chcesz być jak najbliżej zawodników, zobaczyć ich. To nie było wcale łatwe, trwał okres przygotowawczy, ligi zaczynały się w różnych momentach" - opisywał dodając, że nie zawsze też zawodnicy, którzy mieli zostać poddawani obserwacji, dostawali szansę na zjawienie się na murawie.

"Czym bliżej meczu, tym liczba zawodników [branych pod uwagę] się zmniejsza. Mogłem pójść na łatwiznę i powołać 26 piłkarzy. Wolę dowołać zawodnika, niż odesłać kogoś na trybuny" - stwierdził.

Sternika kadry zapytano też o wcześniejsze mecze z "Oranje", w których rywale byli w stanie odrabiać straty i skąd wzięły się takie scenariusze. "Bo może oni mają dużą jakość i potrafią odrabiać straty? Może trafiłem?" - zapytał retorycznie. "To nie jest żart, jeśli prowadzisz i grasz z taką reprezentacją jak Holandia, to czasem robisz wszystko, ale ta jakość graczy pozwala wyrównać lub odwrócić wynik spotkania" - mówił.

63-latek zdradził też, jak będzie wyglądać ostatnia doba przygotowań przed pierwszym gwizdkiem. "Będą odprawy, rozmowy z zawodnikami, tymi, którzy mogą mieć w jakichś sytuacjach pewne wątpliwości. Natomiast świeżakiem jestem tu ja. Grałem w piłkę, byłem w reprezentacji, ale teraz jestem po drugiej stronie barykady" - zwrócił uwagę.

Podczas konferencji dużo uwagi poświęcono też kwestii rozkładania sił na dwa mecze - ten z Holandią i późniejszy z Finlandią. Urban został zapytany m.in. o to, czy skład na Holendrów będzie "galowy".

"To stwierdzenie dla każdego może znaczyć coś innego. Nie możemy sobie pozwolić na to, by odpuścić ten mecz i koncentrować się tylko na Finlandii. Musimy zrobić wszystko, by zagrać na miarę naszych najwyższych obecnie możliwości. Strategia musi być przygotowana na oba mecze, ale nie odpuścimy Holendrom" - deklarował.

Przemysław Langier, dziennikarz Interii Sport, zagadnął selekcjonera o to, czy planuje może wprowadzić do gry w Rotterdamie jakiegoś zawodnika debiutującego. "Szansa na występ debiutanta jest zawsze, lecz więcej nie mogę powiedzieć" - odpowiedział tajemniczo.

Sprawa ustalania składu była jeszcze kontynuowana w dalszej części konferencji. "Mamy w drużynie zawodników, którzy mieli różne problemy. Ze zmianą klubów, z liczbą rozegranych minut, musimy to brać pod uwagę" - mówił Urban, podając przykład... Roberta Lewandowskiego i tego, czy w przypadku takim jak jego piłkarz jest w stanie wystąpić w dwóch nieodległych czasowo starciach po 90 minut każde.

"Chciałbym mieć komfort, by wybierać między zawodnikami grającymi po 90 minut. Musimy sobie z tym radzić" - opowiadał trener. Jak wskazał, czasem musi decydować, czy lepszą opcją jest wystawić futbolistę, który grał po 90 minut w Ekstraklasie, czy dostał "ogony" na zachodzie.

Na koniec padło pytanie o to, czy "Biało-Czerwonych" stać na zdecydowaną grę - prowadzenie piłki, długie podania, wysokie posiadanie. "Moim zdaniem w tej drużynie jest wielu chłopaków zaawansowanych pod względem technicznym mogących grać taki futbol - wierzę w to. W tym, co robi zawodnik, musi być odwaga" - skwitował raz jeszcze twardo na zakończenie.

Pierwszy gwizdek w starciu Holandii z Polską na De Kuip w Rotterdamie wybrzmi 4 września o godz. 20.45 - już teraz zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego zdarzenia wraz z Interią Sport.

7 września tymczasem "Orły" zagrają na Stadionie Śląskim z Finlandią - w słynnym "Kotle Czarownic" nie może już dojść do kolejnego potknięcia z tym rywalem, jeśli nasi kadrowicze chcą marzyć przynajmniej o udziale w barażach o MŚ...

