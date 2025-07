Urban uderzył pięścią w stół. Pilna wiadomość do kadrowiczów, nie ma zmiłuj

Wraz z zatrudnieniem Jana Urbana na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski znów pojawiły się nadzieje fanów na to, że Biało-czerwoni są w stanie poprawić swoją grę. Do zrobienia jest naprawdę dużo, ale ze słów następcy Michała Probierza już można wyczytać, że planuje on nowe porządki w kadrze. Goszcząc w "Kanale Sportowym" pośrednio zwrócił się do swoich kadrowiczów i jasno dał do zrozumienia, że od teraz kadra to nie miejsce, gdzie przyjeżdża się tylko na spotkania z kolegami.