Urban uciął wszelkie spekulacje. Wystarczyło jedno zdanie. "Nic z tego nie wyjdzie"

Reprezentacja Polski już jutro zagra z Nową Zelandią w ramach meczu towarzyskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Będzie to trzeci bezpośredni pojedynek tych ekip w historii. Póki co, biało-czerwoni mają na koncie dwa zwycięstwa. Na przedmeczowej konferencji prasowej, Jan Urban uciął wszelkie spekulacje, jeśli chodzi o sposób gry biało-czerwonych. Wystaczyło mu jedno zdanie. Nie będzie gry trójką obrońców.

Już jutro, 9 października, Polska podejmie na Stadionie Śląskim Nową Zelandię. Początek starcia o 20:45. Transmisja w TVP 1 oraz TVP Sport. Relacja tekstowa na żywo w Interii Sport.

W całej historii biało-czerwoni dwukrotnie mierzyli się z Nowozelandczykami. Pierwszy raz w ramach Turnieju Czterech Narodów w Bangkoku w 1999 roku. Wtedy to wygraliśmy, ale dopiero po rzutach karnych. W meczu padł bezbramkowy remis. Drugi raz, tym razem towarzysko, triumfowaliśmy nad kadrą z Oceanii w 2002 roku. Wynik tamtego spotkania to 2:0.

A jaka jest różnica między tymi zespołami w rankingu FIFA? Polska znajduje się na 36. miejscu, a Nowa Zelandia - na 83. pozycji. Zatem, obie ekipy dzieli 47 miejsc.

    Jan Urban obecny na konferencji prasowej przed meczem z Nową Zelandią

    Dziś, w okolicach godz. 16:00 rozpoczęła się konferencja prasowa reprezentacji Polski. Obecny był selekcjoner Jan Urban oraz obrońca Tomasz Kędziora. Rozmowa odbyła się w atmosferze problemów technicznych z mikrofonem i nagłośnieniem.

    Tradycyjnie, najpierw na pytania odpowiadał zawodnik PAOK-u Saloniki. Po nim przyszedł czas na selekcjonera biało-czerwonych.

    - Na którym etapie, porównując do filmu, jest budowa reprezentacji Polski Urbana? - zabrzmiało pierwsze pytanie.

    - Trzeba mieć marzenia i dążyć do nich. To jest mój początek, drugie zgrupowanie, możemy być wspólnie zadowoleni z tego wrześniowego zgrupowania (...) to zgrupowanie jest podobne pod względem tego, że gramy w czwartek i niedzielę, natomiast inne pod względem tego, że jedno spotkanie gramy towarzyskie, drugie o punkty. Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy w fazie budowy reprezentacji, szukania jak najlepszych rozwiązań, rozmowy o stylu gry, zawodnikach, na to wszystko potrzeba czasu, zdając sobie sprawę, że go nie ma.

    Za chwilę Urban dostał pytanie o to Kamila Grabarę i to, czy ma szansę być numerem jeden w bramce reprezentacji Polski. Selekcjoner zakomunikował, że na spotkanie z Nową Zelandią szykuje się zmiana między słupkami.

    - Nie wiem, moim zdaniem ostatnio za dużo mówi się o Kamilu (...) poziom bramkarzy jest zbliżony do siebie, w dużej mierze to, kto ile będzie grał zależy od tego, w jaki sposób będą wykorzystywali swoją szansę w reprezentacji, ale będziemy też ich obserwowali w klubach (...) na dzień dzisiejszy jedynką jest Skorupski, ale jutro (z Nową Zelandia - red.) będzie zmiana - powiedział.

    Selekcjoner został też zapytany o to, czy nie spróbowałby jutro gry nie z trzema, a z dwoma środkowymi obrońcami. W tej kwestii wyraził gorzką dla siebie prawdę.

    - Kusi, ale raczej nic z tego nie wyjdzie - odpowiedział.

    Jan Urban został też zapytany o samą Nową Zelandię. Selekcjoner przyznał jednak, że trudno jest mu ocenić poziom przeciwnika. Docenia go jednak za to, że jest już pewny gry na przyszłorocznym mundialu.

    - To rywal, który jest uczestnikiem mistrzostw świata. Trudno jest coś o nich powiedzieć (...) grali z Ukrainą, będą grali z nami, z Norwegią. Domyślam się, że ich trener też będzie szukał rozwiązań, by znaleźć jak najlepszą drużynę na same mistrzostwa świata (...) W pewnym sensie jest to duża niewiadoma.

    A czy w starciu z Nowozelandczykami Urban planuje przeprowadzić dużo zmian?

    - Chcę przyjrzeć się nowym zawodnikom, ale nie dostanę odpowiedzi , czy ktoś się dobrze zaprezentuje, bo w meczu o punkty zawodnicy grają inaczej - odparł selekcjoner.

    Jan Urban dostał też pytanie o Piotra Zielińskiego. Pomocnik nie może liczyć na wiele minut w Interze Mediolan. Selekcjoner przyznał, że na razie nie ma tragedii, jednak wszystko zależy od najbliższej przyszłości.

    - W tamtym roku miał większy problem, ale teraz nie powiedziałbym, że ma duży problem (...) nie wiadomo, czy będzie grał, być może dostanie więcej minut, a jeśli nie to w listopadzie byśmy powiedzieli, że jest duży problem - przyznał szkoleniowiec biało-czerwonych.

