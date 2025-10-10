Urban traci dwóch piłkarzy. PZPN ogłasza, jest oficjalny komunikat

Jan Urban jeszcze przed startem październikowego zgrupowania otrzymał naprawdę mocny cios. Kontuzji w jednym z meczów Serie A doznał bowiem Nicola Zalewski, a więc piłkarz niepodważalny w reprezentacji Polski i być może najlepszy zawodnik tej kadry na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Wahadłowy Atalanty Bergamo w związku z tym na zgrupowaniu się nie pojawił.

Do ostatnich chwil rozwiązywała się także sytuacja zdrowotna Bartłomieja Drągowskiego, który ostatecznie otrzymał powołanie i zagrał pierwsze czterdzieści pięć minut w rywalizacji z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Całą pierwszą połowę na murawie spędził także Przemysław Frankowski, który w tym meczu towarzyskim doznał kontuzji i Jan Urban już na konferencji informował, że z Litwą nie zagra.

Jan Urban ma problem. Dwie kontuzje po meczu z Nową Zelandią

Wszystko zostało potwierdzone oficjalnym komunikatem medycznym, który pojawił się w mediach społecznościowych prawie po równo dwudziestu czterech godzinach od zakończenia pierwszej połowy spotkania. Z niego dowiadujemy się, że problemy Frankowskiego zostały potwierdzone, ale to nie koniec. Okazuje się bowiem, że zgrupowanie opuści także Drągowski.

"Sztab szkoleniowy reprezentacji Polski informuje, że trwające zgrupowanie reprezentacji Polski opuszcza dwóch zawodników - Bartłomiej Drągowski i Przemysław Frankowski" - czytamy. - Bartek zmaga się z urazem przeciążeniowym pleców i wyjechał już z hotelu kadry. Przemek natomiast doznał naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda i opuści zgrupowanie w sobotni poranek - wytłumaczył doktor kadry Jacek Jaroszewski cytowany przez PZPN.

Jeśli selekcjoner nie zdecyduje się nikogo dowołać, to na Litwę Biało-Czerwoni pojadą w liczbie 23 zawodników, a nie 25, a więc tylu, ilu powołał Urban. Spotkanie szóstej kolejki kwalifikacji do mundialu 2026 odbędzie się w niedzielę 12 października. Start meczu o godzinie 20:45. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

