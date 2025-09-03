Urban spotkał się z piłkarzami, wyciekły kulisy. Wszystko się nagrało

Po tzw. aferze kapitańskiej i porażce 1:2 z Finlandią Michał Probierz podał się do dymisji. Jego miejsce zajął Jan Urban, pod wodzą którego reprezentacja Polski rozegra kluczowe spotkania w eliminacjach mistrzostw świata. Obecnie sytuacja "Biało-Czerwonych" jest skomplikowana.

Po trzech meczach zajmujemy trzecie miejsce w grupie G, mając na koncie sześć punków dzięki wygranym z Litwą (1:0) i Maltą (2:0). W czwartek czeka nas najprawdopodobniej najtrudniejszy mecz w całych kwalifikacjach, czyli wyjazdowe starcie z Holendrami.

Jakim składem Polska zagra w debiucie Jana Urbana? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Lewandowski i spółka usiedli przed Urbanem. Potem usłyszeli to. Selekcjoner przemówił

W poniedziałek rozpoczęło się zgrupowanie. Przed południem zawodnicy zaczęli zjeżdżać się do Hotelu Monopol w Katowicach, gdzie czekał na nich sztab reprezentacji Polski na czele z trenerem. Po szybkim posiłku zwieńczonym kawą Jan Urban zebrał wszystkich piłkarzy w jednej sali, aby wygłosić krótką przemowę i przedstawić im model gry.

- Witam was serdecznie na kolejnym zgrupowaniu reprezentacji. Kolejnym dla was, dla mnie pierwszym. Jestem dumny, że mam szansę prowadzić reprezentację Polski, w tym przypadku was. Mam nadzieję, że mi pomożecie i wszyscy wspólnie będziemy pisać historię naszej polskiej piłki - rozpoczął 63-latek.

Następnie selekcjoner przedstawił piłkarzom prezentację dotyczącą modelu gry. - Pokażemy wam ogólną odprawę, czego my oczekujemy albo na co najbardziej zwracamy uwagę. Każdy trener ma swój punkt widzenia, ja mam swój. Myślę o piłce na swój sposób i tego będziemy wymagać. Wydaje mi się, że są to rzeczy, które znacie, o które ja was będę prosił. To jest coś, co was wzbogaci - dodał.

Później Urban przeszedł do wytłumaczenia swojej wizji gry. - Dzisiaj w piłce wszyscy szukają wolnej przestrzeni. Po co? Żeby się rozpędzić. Wszystko, co na szybkości jest niebezpieczne i trudne do wyeliminowania - słyszymy. - Radość z gry, radość z gry, panowie! - rzucił w pewnym momencie, chcąc zmobilizować kadrowiczów do efektownego i zarazem efektywnego stylu.

Mecz Holandia - Polska odbędzie się w czwartek 4 września o godz. 20:45 w Rotterdamie. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport. Trzy dni później kadra zagra w Chorzewie z Finlandią.

Jan Urban podczas konferencji prasowej Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Jan Urban na konferencji prasowej Adam Burakowski East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News