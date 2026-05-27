Urban skreślił gwiazdora, to dlatego nie chciał go w kadrze. Już się wytłumaczył

Wielkimi krokami zbliżają się długo oczekiwanie piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Na nich niestety nie ujrzymy reprezentacji Polski, którą podczas majowo-czerwcowego zgrupowania czekają tylko dwa spotkania towarzyskie. Najpierw we Wrocławiu 31 maja podopieczni Jana Urbana zagrają z Ukrainą, a następnie 3 czerwca w Warszawie z Nigerią.

Przez długi czas pod znakiem zapytania była lista powołanych na to zgrupowanie. W mediach pojawiały się informacje, jakoby selekcjoner miał dać szansę kilku debiutantom. I tak się stało. W gronie nominowanych znalazło się pięciu nowych graczy, a dokładniej Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek, Oskar Wójcik, Karol Czubak i Mateusz Żukowski.

Wiele emocji wzbudziła obecność właśnie ostatniej dwójki, bowiem poza nimi wśród napastników znaleźli się tylko Robert Lewandowski i Karol Świderski. Na liście zabrakło natomiast m.in. Adama Buksy czy Krzysztofa Piątka. Niedługo po komunikacie Polskiego Związku Piłki Nożnej głos w tej sprawie zabrał wspomniany już Jan Urban.

To dlatego nie ma Piątka, Urban się wytłumaczył. "Trudno, żeby sam trenował"

Ten w rozmowie z portalem Gol24.pl został zapytany, dlaczego postawił na Czubaka oraz Żukowskiego. 64-latek przyznał, że nie miał zbyt wielu opcji. Po pierwsze doskonale wie on, co może zaproponować mu Adam Buksa. Natomiast z Krzysztofa Piątka zrezygnował, gdyż ten zakończył sezon jakiś czas temu i trudno, by trenował na wakacjach.

- Bo nie ma zbyt wielu innych opcji, nie? Oczywiście, są Adam Buksa i Krzysztof Piątek, ale wiem, co Buksa może mi dać. A Piątek już dawno temu skończył ligę i trudno, żeby sam trenował na wakacjach czekając na reprezentację. Natomiast no jest okazja sprawdzić tych chłopaków. Jeden strzela bramki w naszej ekstraklasie, drugi w drugiej Bundeslidze - powiedział.

Jak już wspomnieliśmy, "Biało-Czerwoni" rozegrają w najbliższym czasie dwa mecze - z Ukrainą (31 maja, godz. 17:30) oraz z Nigerią (3 czerwca, godz. 20:45).

Krzysztof Piątek Marcin Golba AFP

Krzysztof Piątek Piotr Dziurman/REPORTER Reporter

Selekcjoner Jan Urban Beata Zawadzka East News





Czechy - Kanada. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport