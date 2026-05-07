Przyszłość Roberta Lewandowskiego to w ostatnich miesiącach jeden z najważniejszych tematów dla polskich kibiców. 30 czerwca 2026 kończy się jego umowa z Barceloną i nie wiadomo czy zostanie ona przedłużona. Z doniesień medialnych wynika, że władze "Dumy Katalonii" oferują mu kontrakt, ale ze znaczną obniżką wynagrodzenia. Usługami 37-latka zainteresowane są inne kluby, a najmocniej zdeterminowany wydaje się być Juventus. W najbliższych dniach powinno się jednak wszystko wyjaśnić.

Przyszłość klubowa to nie jedyny znak zapytania przy Lewandowskim. 37-latek nie podjął jeszcze decyzji ws. dalszej gry dla reprezentacji Polski. Po przegranych barażach o mundial opublikował zaznaczył, że musi się zastanowić. Wrócę do klubu, mam jeszcze trochę meczów do rozegrania. Te znaki zapytania z tyłu głowy... sam będę musiał sobie na nie odpowiedzieć - podkreślał w pomeczowej rozmowie na antenie TVP Sport.

Co dalej z Lewandowskim? Urban zabrał głos

Przed reprezentacją Polski dwa mecze towarzyskie. 31 maja podopieczni Jana Urbana mają się zmierzyć we Wrocławiu z Ukrainą, a 3 czerwca w Warszawie z Nigerią. Czy zobaczymy w nich Lewandowskiego?

Z tego, co wiem to Robert miał dziewczynkę wyprowadzić. To znaczy, że w końcówce maja przyjedzie. Natomiast, co dalej to zobaczymy. Robert ma swobodę decyzji w tej kwestii

Przypomnijmy, że Lewandowski w trakcie akcji Łatwoganga obiecał, że na najbliższym meczu reprezentacji wyprowadzi na murawę jedną z podopiecznych fundacji Cancer Fighters.

Jan Urban podkreślił swoją świadomość, że dla 37-latka najważniejsze jest teraz, aby wyjaśnić swoją przyszłość klubową. Selekcjoner zdradził, że stara się jednak namówić 37-latka na kontynuowanie kariery reprezentacyjnej. - To jest tak doświadczony zawodnik, że wie co ma robić. Staram się go zmobilizować, żeby był dalej z nami, że ta reprezentacja stara się grać w piłkę, że ta reprezentacja kreuje sytuacje bramkowe. Z jego pomocą będzie nam łatwiej - podkreślił.

Selekcjoner przyznał, że dał swojemu kapitanowi jedną radę odnośnie przyszłości klubowej. - Była taka ogólna, żeby szedł tam gdzie będzie szczęśliwy on i jego rodzina - powiedział.

