Urban potwierdził ws. występu Roberta Lewandowskiego. Ważne wieści dla kibiców

Niestety bez piłkarskiej reprezentacji Polski odbędzie się nadchodzący wielkimi krokami mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Mimo to kadra Jana Urbana w trakcie majowo-czerwcowego zgrupowania rozegra dwa spotkania towarzyskie - z Ukrainą oraz Nigerią. Selekcjoner prawdopodobnie będzie chciał dać szansę kilku debiutantom, a także sprawdzić pewne systemy przed wrześniową Ligą Narodów. Co ciekawe, ma on również starać się o możliwość przeprowadzenia w tych spotkaniach aż jedenastu zmian.

W sobotę 64-latek pojawił się na konferencji prasowej, a podczas niej został zapytany, czy kibice będą mogli zobaczyć Roberta Lewandowskiego. Odpowiedź nie zostawiła żadnych wątpliwości. I bardzo może ucieszyć wszystkich kibiców byłego napastnika Barcelony.

- Zagra, natomiast zobaczymy, czy od początku, czy wejdzie na murawę w trakcie spotkania - powiedział.

Po chwili poruszony został temat obsady bramki. W końcu wśród powołanych zabrakło Łukasza Skorupskiego, który przed doznaniem poważnej kontuzji był podstawowym golkiperem. Czy początek nowego cyklu eliminacyjnego oznacza nowe rozdanie w bramce? Selekcjoner przyznaje, że jego brak, a obecność m.in. Marcina Bułki niewiele zmienia.

- Teraz mamy dwa mecze sparingowe i uznaliśmy, że chcemy wypróbować w tym wypadku np. Marcina Bułkę, który miał poważną kontuzję. Chcemy mu się przyjrzeć, nie ma w tym nic szczególnego. Po prostu uznaliśmy, że jest to dobry moment, by sprawdzić nowego bramkarza. Jeśli chodzi o sytuację bramkarzy, to ona może się zmienić na początku września, bo będziemy już po początku sezonu. Trzeba jednak pamiętać o ważnej rzeczy - we wrześniu będą cztery mecze i będziemy potrzebować rotacji - mówił.

Urban zdecydowanie o debiutantach. "Mam nadzieję"

Głośno było również wokół debiutantów. Wśród nominowanych na majowo-czerwcowe zgrupowanie znalazło się ich aż pięciu - Norbert Wojtuszek, Oskar Wójcik, Kacper Potulski, Mateusz Żukowski oraz Karol Czubak. 64-latek przekazał, że najprawdopodobniej wszyscy z nich otrzymają swoją szansę. Czy kadra będzie grała trójką, czy czwórką z tyłu? Szkoleniowiec mówi, że jest to kwestia debaty.

- Mam nadzieję, że zagrają wszyscy debiutanci. Jeśli chodzi o system to jest to debata. Ja uważam, że gramy nieźle z trójką z tyłu. Gdy mamy piłkę zachowujemy się inaczej, bez piłki zachowujemy się inaczej. Z drugiej strony patrząc na linię defensywną wydaje mi się, że tam jest najwięcej do poprawy - uzupełnia.

Nie mogło również zabraknąć pytania o przyszłość wspomnianego już Lewandowskiego. Urban przyznał, że taka gwiazda piłki powinna swoją przygodę z graniem w reprezentacji zakończyć wielkim turniejem, a najbliższym takim będą mistrzostwa Europy w 2028 roku. Do tego dodaje, że 37-latek dalej może drużynie wiele dać.

- To jest zawodnik, który moim zdaniem jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest nasza gwiazda, o której mówi cały świat i oczywiście, że mam nadzieję i wierze w to, że Robert będzie grał w kadrze po tych meczach towarzyskich. Oby tak było, bo wydaje mi się, że wszyscy chcemy korzystać z jego usług - zakończył.

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban Beata Zawadzka East News





