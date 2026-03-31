Urban pominął go w składzie. Przemówił przed meczem. Jasny przekaz

Rafał Sierhej

Reprezentacja Polski w finałowym meczu swojej ścieżki barażowej trafiła na wyjazd do Solnej. Tam czekał na nich mecz ze Szwedami. W pierwszym składzie zabrakło miejsca dla Bartosza Slisza. - Dziś jest najważniejszy mecz - powiedział w rozmowie dla "TVP Sport" tuż przed pierwszym gwizdkiem.

Sebastian Szymański, Bartosz Slisz i Matty Cash

Jan Urban przed meczem ze Szwedami nieco zaskoczył jeśli chodzi o skład. Tak naprawdę jedyną oczekiwaną zmianą była ta związana z powrotem Nicoli Zalewskiego. Zawodnik Atalanty Bergamo miał zastąpić Filipa Rózgę w wyjściowej jedenastce. Ostatecznie trafił na wahadło, gdzie zagra za Michała Skórasia.

Polacy grają o ogromną stawkę. Szpakowski nie pozostawia wątpliwości

Miejsce Rózgi w pierwszym składzie zajął niespodziewanie Karol Świderski. Z kolei w środku obrony również nastąpiła roszada. Za Tomasza Kędziorę w Szwecji zagra Przemysław Wiśniewski. Oprócz tego zastanawiano się przed meczem, czy swojej szansy nie dostanie Bartosz Slisz.

Slisz wprost przed meczem ze Szwedami. "Czujemy to"

Ostatecznie w środku pola zmian nie zobaczymy, a Slisz zacznie spotkanie ze Szwedami na ławce rezerwowych. Maja Strzelczyk przed pierwszym gwizdkiem przepytała pomocnika. - Dziś jest najważniejszy mecz, czujemy rangę tego spotkania - powiedział przed kamerami "TVP Sport".

Jan Urban ogłosił skład na finałowy mecz ze Szwecją. Reakcja była jednoznaczna

- Mental będzie dzisiaj ważny, nasze podejśćie do tego spotkania. Na pewno nikogo nie trzeba motywować przed takim meczem. Wiemy, o co gramy. Mam nadzieję, że będzie nieco spokojniej niż w meczu z Albanią czy dwa lata z Walią - dodał pomocnik reprezentacji Polski.

Biało-Czerwoni w spotkaniu ze Szwecją wystąpią w składzie: Kamil Grabara; Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior; Matty Cash, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski; Jakub Kamiński, Karol Świderski; Robert Lewandowski. Początek już o 20:45. Relacja na żywo na Interia.Sport.pl.

mężczyzna w średnim wieku w okularach i czarnej kurtce stoi bokiem z założonymi rękami, skupiony patrzy przed siebie
Jan Urban tuż przed meczem Szwecja - Polska
Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w białych koszulkach i czerwonych spodenkach, z widocznym numerem 9 na pierwszym planie, z wyrazem rozczarowania na twarzy; obaj trzymają ręce na głowie na tle stadionu wypełnionego kibicami.
Robert Lewandowski i Sebastian Szymański podczas meczu z Albanią
Polscy piłkarze w oficjalnych strojach reprezentacji stoją blisko siebie i biją brawo, w tle rozmyci kibice i inni zawodnicy.
Bartosz Slisz, Piotr Zielinski, Tymoteusz Puchacz
Zepter KPR Legionowo - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja