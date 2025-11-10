Partner merytoryczny: Eleven Sports

Urban podjął decyzję. Wybuchła wielka burza, "to jest dramat"

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Kibice reprezentacji Polski powoli mogą szykować się do spotkań z Holandią oraz Maltą, które zakończą rywalizację w eliminacjach do mistrzostw świata. Zanim jednak do tego dojdzie, ogromnym echem odbiły się powołania Jana Urbana na najbliższe zgrupowanie. Artur Wichniarek nie hamował się na antenie "Kanału Sportowego" i typując możliwy skład na Holandię, wprost określił niektóre wybory selekcjonera "dramatem".

Jan Urban
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News

- My w tym meczu nie jesteśmy faworytem i nigdy nie będziemy w meczu z Holandią faworytem albo przez następne 25 lat... ale mimo wszystko, grając u siebie z Holandią, gdzie fajnie zagraliśmy w Rotterdamie, byłoby przyjemnie, gdyby ta reprezentacja zaprezentowała ten trend Jana Urbana, czyli wznoszący - stwierdził były reprezentant Polski typując skład na mecz Polaków z Holandią.

Jedna rzecz nie daje jednak spokoju Wichniarkowi. Od razu wskazał on, że drużyna prowadzona przez Jana Urbana może mieć problem z zabezpieczeniem pozycji numer "6", bowiem, o ile Piotr Zieliński dobrze odnajduje się w tym miejscu na boisku w fazie ataku, to przy bronieniu nie jest już tak skuteczny.

- Oczywiście możemy spróbować Piotrka (Zielińskiego - przyp. red.) na tej "6", na której on grać nie umie. On tam grać umie tam grać, jak mamy piłkę. (...)Tylko my potrzebujemy "6", kiedy tę piłkę stracimy. A taką nie jest Piotrek Zieliński - ocenił Wichniarek w "Kanale Sportowym".

Wichniarek mocno o decyzji Jana Urbana. "To jest dramat", wypalił publicznie

To nie koniec, bo były reprezentant Polski nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego Jan Urban nie zdecydował się powołać na najbliższe zgrupowanie więcej zawodników, którzy mogliby pochwalić się cechami defensywnymi.

I to jest dramat tych powołań... My dzisiaj rozpatrujemy na pozycji numer "6" zawodników, którzy nie umieją bronić. My nie mówimy o meczu z Gibraltarem, czy nawet z Maltą, tylko my mówimy o meczu z Holandią
Artur Wichniarek dla "Kanału Sportowego".

- Nie wiem, dlaczego Janek Urban zdecydował się na brak powołania zawodnika na ten mecz w miejsce Slisza. No bo nie ma takiego zawodnika w tej kadrze... Nie wiem, może Kędziora tam będzie na tej "6" - zaproponował na koniec.

Polska zagra z Holandią 14 listopada na PGE Narodowym w Warszawie, a trzy dni później zmierzy się z Maltą w meczu wyjazdowym. Piłkarze prowadzeni przez Jana Urbana zajmują obecnie 2. miejsce w tabeli i udział w barażach do mistrzostw świata 2026 wydaje się być niemal pewny. Finowie jednak mają o trzy oczka mniej i z pewnością czyhać będą na potknięcie się Polaków.

Jan Urban podczas meczu reprezentacji Polski
Trener w okularach i białej koszuli energicznie gestykuluje na tle stadionu, wskazując palcem wskazującym do góry, za nim rozmyte sylwetki innych osób i fragmenty trybun.
Jan Urban potrafi krzyknąćGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w okularach, ubrany w ciemną koszulę, energicznie wskazuje palcem w stronę czegoś poza kadrem, gestykulując i wyrażając emocje. Tło jest rozmyte, co skupia uwagę na postaci.
Jan UrbanLUKASZ JURGA/ARENA AKCJINewspix.pl
Trener w marynarce trzyma zawodnika w białej koszulce z nazwiskiem Lewandowski oraz numerem 9, w tle nieostry tłum kibiców w pomarańczowych barwach na stadionie piłkarskim.
Jan Urban i Robert Lewandowski w reprezentacji PolskiNetherlands v PolandEast News

