Urban podjął decyzję, tuż przed meczem z Finlandią. Skreślił dwóch kadrowiczów
Na kilka godzin przed startem spotkania reprezentacji Polski z Finlandią Jan Urban podjął pierwszą decyzję ws. składu zespołu na to spotkanie. Selekcjoner zdecydował, że w kadrze meczowej na ten mecz nie znajdzie się Bartosz Mrozek i Arkadiusz Pyrka. Tym samym szansę na występ może otrzymać Krzysztof Piątek, który z trybun obejrzał czwartkową rywalizację z Holandią.
Udanie swoją przygodę z piłkarską reprezentacją Polski rozpoczął Jan Urban. W debiucie w roli selekcjonera jego zespół zagrał bardzo dobrze w Rotterdamie z Holandią w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata i zremisował 1:1. Wynik ten jest pozytywnym zaskoczeniem, bowiem zdecydowanym faworytem tej rywalizacji byli gospodarze.
Przed "Biało-Czerwonymi" jest jednak jeszcze jedno, a zarazem najważniejsze spotkanie tych kwalifikacji, z Finlandią. Nasza kadra rywalizuje z nią bezpośrednio o drugie miejsce w grupie, które gwarantuje baraże. W pierwszym meczu nieoczekiwanie lepsi 2:1 okazali się rywale.
Taki wynik dodatkowo motywuje drużynę Urbana, która chcę się zrewanżować za wydarzenia z Helsinek. Tym razem zagra przed własnymi kibicami, na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak zapowiedział Jakub Kamiński na oficjalnej konferencji prasowej, Polacy chcą zdominować spotkanie.
- My musimy ponieść kibiców, gramy u siebie. Chcemy zdominować rywala - mówił.
Na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem Jan Urban podjął pierwszą, niezwykle ważną decyzję dotyczącą składu na ten mecz.
Urban zdecydował, Mrozek i Pyrka poza kadrą
63-latek musiał skreślić dwóch kadrowiczów, którzy obejrzą spotkanie z trybun. Na oficjalnej stronie UEFA pojawiła się już kadra meczowa reprezentacji Polski, a w niej nie znajdziemy dwóch graczy, Bartosza Mrozka i Arkadiusza Pyrki.
Oznacza to, że do kadry wraca Krzysztof Piątek. Napastnik obejrzał czwartkowe zmagania z Holandią właśnie z trybun. W ten sposób Urban będzie miał do dyspozycji aż czterech napastników.
Lista powołanych reprezentantów na mecz z Finlandią:
Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Łukasz Skorupski
Obrońcy: Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Paweł Wszołek, Matty Cash, Jakub Kiwior, Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski
Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski
Napastnicy: Adam Buksa, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Karol Świderski
Mecz Polska - Finlandia odbędzie się już w sobotę. Jego początek zaplanowany jest na 20:45. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.