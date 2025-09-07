Urban podjął decyzję, tuż przed meczem z Finlandią. Skreślił dwóch kadrowiczów

Udanie swoją przygodę z piłkarską reprezentacją Polski rozpoczął Jan Urban. W debiucie w roli selekcjonera jego zespół zagrał bardzo dobrze w Rotterdamie z Holandią w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata i zremisował 1:1. Wynik ten jest pozytywnym zaskoczeniem, bowiem zdecydowanym faworytem tej rywalizacji byli gospodarze.

Przed "Biało-Czerwonymi" jest jednak jeszcze jedno, a zarazem najważniejsze spotkanie tych kwalifikacji, z Finlandią. Nasza kadra rywalizuje z nią bezpośrednio o drugie miejsce w grupie, które gwarantuje baraże. W pierwszym meczu nieoczekiwanie lepsi 2:1 okazali się rywale.

Taki wynik dodatkowo motywuje drużynę Urbana, która chcę się zrewanżować za wydarzenia z Helsinek. Tym razem zagra przed własnymi kibicami, na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak zapowiedział Jakub Kamiński na oficjalnej konferencji prasowej, Polacy chcą zdominować spotkanie.

- My musimy ponieść kibiców, gramy u siebie. Chcemy zdominować rywala - mówił.

Na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem Jan Urban podjął pierwszą, niezwykle ważną decyzję dotyczącą składu na ten mecz.

Urban zdecydował, Mrozek i Pyrka poza kadrą

63-latek musiał skreślić dwóch kadrowiczów, którzy obejrzą spotkanie z trybun. Na oficjalnej stronie UEFA pojawiła się już kadra meczowa reprezentacji Polski, a w niej nie znajdziemy dwóch graczy, Bartosza Mrozka i Arkadiusza Pyrki.

Oznacza to, że do kadry wraca Krzysztof Piątek. Napastnik obejrzał czwartkowe zmagania z Holandią właśnie z trybun. W ten sposób Urban będzie miał do dyspozycji aż czterech napastników.

Lista powołanych reprezentantów na mecz z Finlandią:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Łukasz Skorupski

Obrońcy: Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Paweł Wszołek, Matty Cash, Jakub Kiwior, Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski

Napastnicy: Adam Buksa, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Karol Świderski

Mecz Polska - Finlandia odbędzie się już w sobotę. Jego początek zaplanowany jest na 20:45. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Jan Urban zadebiutował w roli selekcjonera Leszek Szymański PAP

Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025) Grzegorz Wajda/REPORTER East News