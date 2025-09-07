Partner merytoryczny: Eleven Sports

Urban podjął decyzję, tuż przed meczem z Finlandią. Skreślił dwóch kadrowiczów

Paweł Nowak

Na kilka godzin przed startem spotkania reprezentacji Polski z Finlandią Jan Urban podjął pierwszą decyzję ws. składu zespołu na to spotkanie. Selekcjoner zdecydował, że w kadrze meczowej na ten mecz nie znajdzie się Bartosz Mrozek i Arkadiusz Pyrka. Tym samym szansę na występ może otrzymać Krzysztof Piątek, który z trybun obejrzał czwartkową rywalizację z Holandią.

Jan Urban w meczu Holandia - Polska
Jan Urban w meczu Holandia - PolskaMaurice van SteenEast News

Udanie swoją przygodę z piłkarską reprezentacją Polski rozpoczął Jan Urban. W debiucie w roli selekcjonera jego zespół zagrał bardzo dobrze w Rotterdamie z Holandią w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata i zremisował 1:1. Wynik ten jest pozytywnym zaskoczeniem, bowiem zdecydowanym faworytem tej rywalizacji byli gospodarze.

Przed "Biało-Czerwonymi" jest jednak jeszcze jedno, a zarazem najważniejsze spotkanie tych kwalifikacji, z Finlandią. Nasza kadra rywalizuje z nią bezpośrednio o drugie miejsce w grupie, które gwarantuje baraże. W pierwszym meczu nieoczekiwanie lepsi 2:1 okazali się rywale.

Taki wynik dodatkowo motywuje drużynę Urbana, która chcę się zrewanżować za wydarzenia z Helsinek. Tym razem zagra przed własnymi kibicami, na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak zapowiedział Jakub Kamiński na oficjalnej konferencji prasowej, Polacy chcą zdominować spotkanie.

- My musimy ponieść kibiców, gramy u siebie. Chcemy zdominować rywala - mówił.

Zobacz również:

FC Barcelona. Na zdjęciu trener Hansi Flick oraz polski napastnik Robert Lewandowski
La Liga

FC Barcelona się wzmacnia, Flick tylko na to czekał. To kolega Lewandowskiego

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem Jan Urban podjął pierwszą, niezwykle ważną decyzję dotyczącą składu na ten mecz.

    Urban zdecydował, Mrozek i Pyrka poza kadrą

    63-latek musiał skreślić dwóch kadrowiczów, którzy obejrzą spotkanie z trybun. Na oficjalnej stronie UEFA pojawiła się już kadra meczowa reprezentacji Polski, a w niej nie znajdziemy dwóch graczy, Bartosza Mrozka i Arkadiusza Pyrki.

    Oznacza to, że do kadry wraca Krzysztof Piątek. Napastnik obejrzał czwartkowe zmagania z Holandią właśnie z trybun. W ten sposób Urban będzie miał do dyspozycji aż czterech napastników.

    Lista powołanych reprezentantów na mecz z Finlandią:

    Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Łukasz Skorupski

    Obrońcy: Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Paweł Wszołek, Matty Cash, Jakub Kiwior, Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski

    Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski

    Napastnicy: Adam Buksa, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Karol Świderski

    Mecz Polska - Finlandia odbędzie się już w sobotę. Jego początek zaplanowany jest na 20:45. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

    Mężczyzna w czerwonym dresie z polskim godłem i napisem Orły, stojący na tle stadionu sportowego, z zawieszoną na szyi akredytacją.
    Jan Urban zadebiutował w roli selekcjoneraLeszek SzymańskiPAP
    Trener w garniturze rozmawia z piłkarzem reprezentacji Polski ubranym w biały strój z czerwonymi akcentami, na tle kibiców w pomarańczowych barwach.
    Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025)Grzegorz Wajda/REPORTER East News

