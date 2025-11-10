Urban podjął decyzję, są dodatkowe powołania. Jest oficjalny komunikat

Już w piątek piłkarska reprezentacja Polski podejmie w Warszawie na PGE Narodowym Holandię. Będzie to przedostatnie spotkanie w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Niestety dla "Biało-Czerwonych" kadrę Jana Urbana kolejny raz spotkały nieoczekiwane kontuzje. W październiku Nicolę Zalewskiego zastąpił Michał Skóraś, natomiast teraz z powodów zdrowotnych zgrupowanie ominie Łukasza Skorupskiego oraz Jana Bednarka. Do tego pod znakiem zapytania stała sytuacja Krzysztofa Piątka.

Według informacji, jakie przekazywała wcześniej Interia sztab reprezentacji do późna "debatował" ws. dodatkowych powołań, które mogłyby pomóc drużynie. Wiele miało zależeć od zdrowia wspomnianego zawodnika FC Porto. Wiadomo już jednak, że uraz okazał się zbyt poważny i defensor nie będzie do dyspozycji selekcjonera.

Wobec tego 63-letni szkoleniowiec wraz ze sztabem szkoleniowym postanowił awaryjnie dowołać dwóch graczy. Już wcześniej jasne było, że nie będą to gracze kadry U-21, a w gronie tych dwóch zawodników będzie bramkarz. W poniedziałek pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Kochalski i Bereszyński powołani, Urban postawił sprawę jasno

Jak przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych, do kadry dołączy Mateusz Kochalski (bramkarz) i defensor - Bartosz Bereszyński. Powołania te podyktowane są wspomnianymi problemami zdrowotnymi innych graczy.

Zgrupowanie kadry rozpoczęło się w poniedziałek 10 listopada. Podczas niego "Biało-Czerwoni" rozegrają dwa mecze. W piątek zmierzą się z Holandią (14.11, godz. 20:45), a następnie w poniedziałek z Maltą (17.11, godz. 20:45). Oba spotkania odbędą się w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.

