Urban po tym pytaniu aż nie wytrzymał. Wypalił do dziennikarza zażenowany

Dotyczyło ono przede wszystkim współpracy z Jackiem Magierą i tego, kto wpadł na pomysł zaproponowania mu posady asystenta. Dziennikarz dopytywał, czy był to autorski pomysł Jana Urbana, czy może Cezarego Kuleszy . W dalszej części trener został zapytany, czy Polski Związek Piłki Nożnej w ogóle ingerował w to, jakich współpracowników dobierał sobie Urban. O ile na pytanie z Magierą odpowiedział, że był to jego pomysł , to dalej nie krył złości.

- Kurczę, no... Takie pytania? Mnie to szokuje. Czy PZPN ingerował, kogo ja sobie wezmę do sztabu?! Czy się nie przesłyszałem? Co?! O czym my tu rozmawiamy? No proszę Cię... - skwitował, szeroko rozkładając ręce i kręcąc głową z zażenowania.