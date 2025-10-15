Urban otrzymał wiadomość z Anglii. Może zmienić decyzję. Zostało niewiele czasu

Raptem przed trzema dniami Oskar Pietuszewski został umieszczony przez CIES Football Observatory na liście najlepszych piłkarzy świata do lat 18. Polak figuruje w rejestrze na czwartej pozycji. Wyprzedzają go tylko Konstantinos Karetsas (RKC Genk), Ibrahim Mbaye (PSG) i Gilberto Mora (Club Tijuana).

Minęło kilkadziesiąt godzin i 17-latek doczekał się kolejnego wyróżnienia. Tym razem znalazł się w corocznym zestawieniu 60 największych futbolowych talentów. Prestiżowy rejestr przygotowuje "The Guardian".

Jan Urban stawia szlaban. Finał el. MŚ niebawem. Telegram z Londynu może niewiele pomóc

"We wrześniu nikogo w Polsce nie zaskoczyło, gdy Pietuszewski został najmłodszym strzelcem w historii reprezentacji U-21. Dokonał tego w wieku 17 lat i trzech miesięcy. To był fantastyczny gol, typowy dla tego zawodnika. Rajd z własnej połowy, zejście do środka i strzał mocniejszą, prawą nogą w samo okienko. Kilka dni później dołożył dwie kolejne bramki i asystę" - czytamy w brytyjskim dzienniku.

O Pietuszewskim nigdy wcześniej nie mówiło się tak wiele, jak w ostatnich tygodniach. Kiedy okazało się, że selekcjoner Jan Urban pominął go w kadrze na październikowe zgrupowanie kadry, nazwisko nastolatka odmieniano przez wszystkie przypadki. Co chwilę padało pytanie: dlaczego?

- Oskar był w kręgu obserwowanych - odpowiedział z pełnym spokojem selekcjoner. - Mówiłem przy innej okazji, że podziwiam go i jestem pod wrażeniem jego postawy w lidze. Nie zmierzam zmieniać zdania w tym temacie. Pokazuje bardzo dojrzałą grę. Pozostaje kwestią dyskusji, czy już teraz powinien otrzymać szansę.

- Na pewno nie dzieje mu się krzywda, że gra w Jagiellonii i w młodzieżówce. Moim zdaniem to nie jest ten moment, dlatego nie został powołany. Piłkarzy trzeba wprowadzać do zespołu dość spokojnie - dodał szef kadry.

Czy Urban zmieni zdanie przed finiszem kwalifikacji MŚ? Jeśli tak, to ma na to bardzo niewiele czasu. Finał grupowej fazy batalii o mundial już w przyszłym miesiącu. W potyczkach decydujących o końcowym układzie w tabeli grupy G zmierzymy się z Holandią u siebie (14.11) oraz z Maltą na jej terenie (17.11).

DJB: Urban rozważał podmianę Szymańskiego. WIDEO POLSAT BOX GO

Oskar Pietuszewski Marcin Golba AFP

Oskar Pietuszewski PAWEL JASKOLKA East News

Jan Urban Wojtek Radwański AFP