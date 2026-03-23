Urban ogłosił ws. Pietuszewskiego. Nagle taka deklaracja, "oczywiście"
23 marca odbyła się konferencja pasowa z udziałem selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana. W ramach tego wydarzenia mogliśmy się dowiedzieć wielu rzeczy na temat nadchodzących bojów o awans na MŚ 2026. Jedną z nich była informacja ws. Oskara Pietuszewskiego oraz pozostałych zawodników FC Porto. Okazuje się, że dołączą oni na zgrupowanie nieco później, niż inni reprezentanci. Urban wypowiedział się również na temat ewentualnego wystawienia 17-latka do wyjściowego składu kadry narodowej.
Już za kilka dni reprezentacja Polski przystąpi do najważniejszej części sezonu - baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026. To ostatnia szansa, aby znaleźć się w gronie drużyn, które za kilka miesięcy zawalczą o tytuł najlepszej drużyny na planecie.
23 marca doszło natomiast do konferencji prasowej z udziałem Jana Urbana oraz Roberta Lewandowskiego, na której poznaliśmy wiele interesujących szczegółów ws. nadchodzących wyzwań, czekających "Biało-czerwonych".
W ostatnim czasie postacią, która budzi wśród kibiców największą ekscytację, jest Oskar Pietuszewski. Genialny nastolatek z kraju nad Wisłą nie zwalnia bowiem tempa, prezentując kibicom coraz to większe próbki swoich piłkarskich możliwości. Nic dziwnego, że część zadawanych pytań dotyczyła bezpośrednio właśnie jego osoby.
Pietuszewski z "poślizgiem". Urban przemówił ws. szans na pierwszy skład
Na konferencji nie brakowało różnorodnych pytań, począwszy od szczegółów dotyczących naszej reprezentacji, kończąc na przewidywaniach ws. nadchodzących rywali "Biało-czerwonych".
Jedno z pytań, skierowanych w stronę Jana Urbana, dotyczyło ewentualnego wystawienia Oskara Pietuszewskiego w roli zawodnika wyjściowej "jedenastki" reprezentacji Polski, gdyby ten wypadł nad wyraz dobrze na treningach. W tej kwestii wielu obserwatorów jest bowiem bardzo podzielonych. Jedni uważają, że 17-letni zawodnik nie powinien być wypuszczany na tak "głęboką wodę", podczas gdy inni są przekonani, że Oskar Pietuszewski stanowi klucz do sukcesu reprezentacji Polski. Sam Jan Urban przyznał, że nie zamyka się w tej sytuacji na żadną z opcji.
Może tak być. Oczywiście, że może tak być. Tym bardziej, że nie ma Nicoli Zalewskiego. Więc może, ale nie musi
Nastawienie Jana Urbana względem Oskara Pietuszewskiego to prawdziwy temat-rzeka. Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnej listy powołanych, selekcjoner dość mocno wzbraniał się przed wyrażaniem bezpośrednich opinii na temat zawodnika FC Porto. Jak widać, sytuacja nie uległa póki co drastycznej zmianie.
Już po zakończeniu oficjalnej części konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Polski przekazał również, że powołani na marcowe zgrupowanie piłkarze FC Porto (Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior) nie wezmą udziału w pierwszym oficjalnym treningu drużyny. Z powodów logistycznych dołączą oni do swoich kolegów w poniedziałek, lecz dopiero w godzinach wieczornych.