Urban ogłosił powołania, są nowe nazwiska. Selekcjoner stawia na 18-latka

Reprezentacja Polski przegrała marcowy finał baraży o awans na mistrzostwa świata ze Szwecją, przez co naszych piłkarzy nie zobaczymy na boisku podczas zbliżającego się wielkimi krokami mundialu. Podopieczni Jana Urbana jednak i tak odbędą zgrupowanie, które rozpocznie się 28 maja w czwartek. Trzy dni później "Biało-Czerwoni" we Wrocławiu zmierzą się towarzysko z Ukrainą, z kolei 3 czerwca podejmą na PGE Narodowym Nigerię.

Sam Urban w ostatnim wywiadzie dla Interii podkreślał, że nie należy spodziewać się dużych zaskoczeń przy powołaniach na najbliższe zgrupowanie, nie zamierza bowiem stawiać na wielu debiutantów.

"Nowych powołań na pewno nie będzie wiele. Nie sądzę, żeby od marca pojawiło się nie wiadomo ilu piłkarzy, którzy muszą grać w kadrze" - deklarował w rozmowie z Przemysławem Langierem.

Już wcześniej było za to wiadomo, że na zgrupowaniu pojawi się Robert Lewandowski, sam piłkarz taką deklarację złożył w rozmowie z Eleven Sports po ostatnim w sezonie El Clasico.

Jeśli chodzi o to czerwcowe zgrupowanie, to na pewno będę. W związku z sytuacją z Jackiem Magierą to zgrupowanie może być trochę inne, oddające hołd trenerowi. Z mojej strony było ważne, żeby się na nim pojawić, brać udział w tych meczach i go pożegnać

Jan Urban ogłosił powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski

Jeszcze na krótko przed ogłoszeniem powołań zaczęto spekulować, że na liście powołanych może zabraknąć nazwisk Krzysztofa Piątka i Matty'ego Casha, za to Urban postawi m.in. na 18-letniego Kacpra Potulskiego, który w barwach FSV Mainz rozegrał w zakończonym niedawno sezonie 15 meczów w Bundeslidze i Mateusza Żukowskiego.

Wszelkie wątpliwości w sprawie decyzji selekcjonera rozwiał wtorkowy komunikat, w którym opublikowano nazwiska wybranych przez selekcjonera zawodników. Na liście powołanych pojawili się nie tylko wspomniani Potulski i Żukowski, ale także Karol Czubak z Motoru Lublin, który ma za sobą świetny sezon w Ekstraklasie. Szansę debiutu mogą otrzymać także Oskar Wójcik i Norbert Wojtuszek.

Lista powołanych przez Jana Urbana:

Bramkarze: Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski

Obrońcy: Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Arkadiusz Pyrka, Przemysław Wiśniewski, Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek

Pomocnicy: Jakub Kamiński, Bartosz Kapustka, Kacper Kozłowski, Oskar Pietuszewski, Jakub Piotrowski, Filip Rózga, Michał Skóraś, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński

Napastnicy: Robert Lewandowski, Karol Czubak, Karol Świderski, Mateusz Żukowski

Piłkarze reprezentacji Polski w meczu z Holandią

Reprezentacja Polski przed finałem baraży o mundial ze Szwecją

Mecz Szwecja - Polska





