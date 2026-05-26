Urban ogłosił powołania, są nowe nazwiska. Selekcjoner stawia na 18-latka
Reprezentacja Polski wprawdzie nie zagra na mundialu, ale to nie oznacza, że "Biało-Czerwonych" nie zobaczymy w najbliższym czasie na boisku. Kadra prowadzona przez Jana Urbana rozegra dwa mecze towarzyskie (z Ukrainą i Nigerią), a selekcjoner będzie miał okazję, by przetestować mniej ogranych zawodników. Szkoleniowiec Polaków ogłosił właśnie powołania na te dwa spotkania, co ucina spekulacje ws. wyborów Jana Urbana i potencjalnych kandydatów do gry w kadrze narodowej. Wiadomo już, że szansę debiutu może otrzymać 18-latek, który ostatnio z dobrej strony pokazywał się w Bundeslidze.
Reprezentacja Polski przegrała marcowy finał baraży o awans na mistrzostwa świata ze Szwecją, przez co naszych piłkarzy nie zobaczymy na boisku podczas zbliżającego się wielkimi krokami mundialu. Podopieczni Jana Urbana jednak i tak odbędą zgrupowanie, które rozpocznie się 28 maja w czwartek. Trzy dni później "Biało-Czerwoni" we Wrocławiu zmierzą się towarzysko z Ukrainą, z kolei 3 czerwca podejmą na PGE Narodowym Nigerię.
Sam Urban w ostatnim wywiadzie dla Interii podkreślał, że nie należy spodziewać się dużych zaskoczeń przy powołaniach na najbliższe zgrupowanie, nie zamierza bowiem stawiać na wielu debiutantów.
"Nowych powołań na pewno nie będzie wiele. Nie sądzę, żeby od marca pojawiło się nie wiadomo ilu piłkarzy, którzy muszą grać w kadrze" - deklarował w rozmowie z Przemysławem Langierem.
Już wcześniej było za to wiadomo, że na zgrupowaniu pojawi się Robert Lewandowski, sam piłkarz taką deklarację złożył w rozmowie z Eleven Sports po ostatnim w sezonie El Clasico.
Jeśli chodzi o to czerwcowe zgrupowanie, to na pewno będę. W związku z sytuacją z Jackiem Magierą to zgrupowanie może być trochę inne, oddające hołd trenerowi. Z mojej strony było ważne, żeby się na nim pojawić, brać udział w tych meczach i go pożegnać
Jan Urban ogłosił powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski
Jeszcze na krótko przed ogłoszeniem powołań zaczęto spekulować, że na liście powołanych może zabraknąć nazwisk Krzysztofa Piątka i Matty'ego Casha, za to Urban postawi m.in. na 18-letniego Kacpra Potulskiego, który w barwach FSV Mainz rozegrał w zakończonym niedawno sezonie 15 meczów w Bundeslidze i Mateusza Żukowskiego.
Wszelkie wątpliwości w sprawie decyzji selekcjonera rozwiał wtorkowy komunikat, w którym opublikowano nazwiska wybranych przez selekcjonera zawodników. Na liście powołanych pojawili się nie tylko wspomniani Potulski i Żukowski, ale także Karol Czubak z Motoru Lublin, który ma za sobą świetny sezon w Ekstraklasie. Szansę debiutu mogą otrzymać także Oskar Wójcik i Norbert Wojtuszek.
Lista powołanych przez Jana Urbana:
Bramkarze: Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski
Obrońcy: Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Arkadiusz Pyrka, Przemysław Wiśniewski, Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek
Pomocnicy: Jakub Kamiński, Bartosz Kapustka, Kacper Kozłowski, Oskar Pietuszewski, Jakub Piotrowski, Filip Rózga, Michał Skóraś, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński
Napastnicy: Robert Lewandowski, Karol Czubak, Karol Świderski, Mateusz Żukowski