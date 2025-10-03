Urban ogłosił kadrę, Tomaszewskiemu puściły hamulce. To mu się nie spodobało

Jan Urban przejmował reprezentację Polski w bardzo trudnym momencie. Ogromny wpływ na to miały wydarzenia z czerwca, gdy wokół kadry działo się wyłącznie źle. Bardzo głośna afera z odebraniem opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu, rezygnacja z gry w kadrze przez gwiazdę FC Barcelona, porażka z Finlandią, a wreszcie dymisja Michała Probierza.

Debiutant na stanowisku selekcjonera już na starcie musiał działać w bardzo trudnym środowisku pracy. A przed nim były kluczowe spotkania eliminacji do mistrzostw świata. Ewentualne potknięcia w praktyce mogłyby uniemożliwić realną walkę o wyjazd do USA. Finalnie zakończyło się happy endem, bo tak trzeba nazwać remis na wyjeździe z Holandią oraz udany rewanż na fińskiej kadrze.

W październiku poprzeczka będzie postawiona znacznie niżej. "Biało-Czerwoni" najpierw towarzysko zmierzą się z Nową Zelandią, a kilka dni później zagrają na wyjeździe z Litwą. Podopieczni Edgarasa Jankauskasa pomimo bardzo słabej reputacji w piłkarskim świecie, w tych eliminacjach napsuli krwi wszystkim faworytom. Polacy w marcu wygrali z nimi tylko 1:0, po golu w końcówce Roberta Lewandowskiego. Kolejny rywal Polaków dodatkowo zremisował 2:2 z Finlandią, a w starciu z Holandią był w stanie odrobić dwie bramki straty.

Tomaszewski uderza w PZPN. Mało kto spodziewał się, że o tym powie

Tuż po godzinie 12:00 na oficjalnym koncie "Łączy nas Piłka" na portalu "X" opublikowana została kadra, którą Jan Urban wraz ze swoim sztabem szkoleniowym desygnował na najbliższe spotkania reprezentacji. I jak to zwykle bywa - jest parę mniej lub bardziej oczekiwanych powrotów. Sporo kibiców może utyskiwać, że po raz kolejny pominięto jednego z jego faworytów.

Zupełnie inaczej na cały proces spojrzał Jan Tomaszewski. Legenda polskiej kadry w rozmowie z "Super Expressem" mocno skrytykowała ... sposób komunikacji prowadzony przez PZPN. Medaliście mistrzostw świata nie spodobało się to, że nie została zorganizowana konferencja prasowa z udziałem selekcjonera. W zamian pojawił się lakoniczny komunikat z listą nazwisk.

Widzę, że nie napisali tego składu na papierze toaletowym. To jest poszanowanie, bo ja myślałem, że na papierze toaletowym to napiszą. No ale to jest PZPN.

Z "wielkich" powrotów do narodowej kadry wymienić trzeba Kacpra Kozłowskiego oraz świetnie dysponowanego w ostatnich tygodniach Michała Skórasia. Urban zmienił również decyzję co do obsady bramkarza nr. 4, który będzie przydatny głównie przy treningach - Bartosza Mrozka w tej roli zastąpi Kacper Tobiasz.

Brak Zalewskiego największym problemem. Na pozostałych pozycjach "pewniaki"

Zdecydowanie największym problemem "Biało-Czerwonych" jest absencja kontuzjowanego Nicoli Zalewskiego. Wahadłowy włoskiej Atalanty we wrześniowych spotkaniach niejednokrotnie był motorem napędowym polskiej kadry, a swoją świetną dyspozycję przerzucał również na poczynania w futbolu klubowym.

Czysto teoretycznie w roli wahadłowego Zalewskiego zastąpić mogą wspomniany wcześniej Skóraś, a także Jakub Kamiński. Wypożyczony do Kolonii skrzydłowy robi furorę w nowym klubie, przez co został wybrany najlepszym zawodnikiem września. Zdaniem Jana Tomaszewskiego, Urban powinien wziąć pod uwagę również kandydatury Kozłowskiego i Przemysława Frankowskiego.

Jeśli chodzi o obsadę innych formacji, były bramkarz nie miał najmniejszych wątpliwości. Jego zdaniem duet obrońców powinni tworzyć piłkarze FC Porto - Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Do tego grona dołączyć mają także Matty Cash i Przemysław Wiśniewski.

Niepodważalna dla Tomaszewskiego jest pozycja Roberta Lewandowskiego oraz Kamińskiego. To właśnie w tej dwójce upatruje największej siły ofensywnej reprezentacji Polski w tym momencie. - Robert moim zdaniem powinien cały mecz grać, bo jest na to przygotowany. Tym bardziej na słabego przeciwnika, jakim jest Litwa. Druga "dziewiątka" nie ma prawa wyjść - odrzekł Tomaszewski. Były reprezentant uważa, że Kamiński w najbliższym czasie ma "stuprocentowe miejsce w zespole", a jego głównym zadaniem będzie asystowanie Lewandowskiemu w akcjach ofensywnych.

