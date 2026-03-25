Urban ogłosił, bramkarz na mecz z Albanią wybrany. I takie słowa o Pietuszewskim

Już w czwartek odbędzie się jeden z najważniejszych meczów piłkarskiej reprezentacji Polski w najbliższym czasie. Będzie to półfinałowe starcie barażowe z Albanią o kwalifikację na zbliżające się mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Z każdym dniem emocje związane z tym starciem rosną.

W środowe popołudnie odbyła się oficjalna konferencja prasowa z udziałem Jakuba Modera oraz selekcjonera naszej drużyny, Jana Urbana. Trener wielokrotnie powtarzał, że nie chce mówić zbyt dużo o swojej ekipie uprzedzając, że każde wypowiedziane przez niego zdanie jest "podsłuchiwane" przez Sylvinho, trenera Albańczyków.

Zobacz również: Kacper Dąderewicz

W trakcie konferencji jednak nie wstrzymywał się i odpowiadał na pytania dziennikarzy. Poruszono kwestię m.in. stan zdrowotny naszych kadrowiczów. W końcu indywidualnie niedawno trenowali wspomniany Moder oraz Piotr Zieliński. Jak przekazał szkoleniowiec, jeśli nic nie wydarzy się na najbliższym treningu, to wszyscy będą do dyspozycji.

Po kilku chwilach poruszona została kwestia meczu. Jak przewiduje selekcjoner, spotkanie jego zdaniem będzie otwarte. Do tego trener podkreślił, że najbliżsi rywale Polaków są szczególnie mocni w obronie, lecz mimo to potrafili sprawić w ostatnich spotkaniach naszej kadrze sporo problemów.

- Mamy swój plan na ten mecz, mieliśmy mnóstwo czasu, by przeanalizować kadrę Albanii i obserwowaliśmy kluczowych zawodników. Mogę powiedzieć, że spodziewam się dość otwartego meczu, mimo tego, że ekipa Albanii jest solidna w aspekcie defensywnym. W każdym z naszych ostatnich spotkań oni narobili nam sporo problemów - mówił.

Czego natomiast oczekuje trener od swoich zawodników?

- Ja bym chciał, żebyśmy to my kontrolowali to spotkanie. Będziemy starali się grać, aby ich zachowania były takie, jak my chcemy. Czy to nam się uda zrobić? Tego już jutro się dowiemy - dodał.

Pietuszewski w pierwszym składzie? Urban jasno. "Jutro się dowiecie"

Nie zabrakło oczywiście tematu związanego z Oskarem Pietuszewskim. 17-latek doskonale spisuje się w barwach FC Potro, przez co w mediach powstaje wiele pytań, czy dostanie swoją szansę od pierwszej minuty. Jak przekazał, decyzja już zapadła.

- Ja oczywiście rozmawiam na ten temat ze sztabem, bo po to ten sztab jest. Jeżeli dojdziemy do takiego wniosku, choć już żeśmy doszli, o czym jutro się dowiecie. Jeśli będzie taka potrzeba, to zagra od początku, jeśli nie, to może wejdzie. Jutro wszystkiego się dowiecie - tłumaczył.

Zobacz również: Tomasz Brożek

Pod znakiem zapytania stała również obsada bramki na mecz z Albanią. W końcu kontuzjowany jest Łukasz Skorupski, co stwarza szansę dla Kamila Grabary bądź Bartłomieja Drągowskiego, bowiem ta dwójka najczęściej przewija się w medialnych dyskusjach. Urban zapytany o obsadę bramki mówi jasno, lecz bez podania nazwiska.

- Podstawowy bramkarz jest już wybrany, tak - odparł.

Spotkanie Polska - Albania odbędzie się w czwartek 26 marca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45. Relację tekstową "na żywo" z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Jan Urban

Jaki skład reprezentacji Polski na mecz z Albanią? Tomasz Hajto wytypował Polsat Sport