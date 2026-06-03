Urban ocenił mecz z Nigerią. Powiedział to publicznie. Oberwało się debiutantowi

2:2 - takim wynikiem zakończył się środowy sparing reprezentacji Polski z Nigerią. Remis w ostatnich sekundach uratował Przemysław Wiśniewski, który kropnął z ponad trzydziestu metrów, pokonując bramkarza rywali.

- Strzelił taką bramkę... Podejrzewam, że już nigdy takiej nie strzeli. To są trafienia, które... nie wiesz, w którym momencie kariery je zdobywasz. Moim zdaniem ta będzie najładniejsza w całej jego karierze - mówi Jan Urban w rozmowie z TVP Sport o golu autorstwa defensora Widzewa Łódź.

Jan Urban przemówił po meczu Polska - Nigeria

Pod koniec pierwszej płowy na listę strzelców wpisał się Kacper Potulski. Młodziutki obrońca niemieckiego Mainz wykorzystał dogranie Nicol Zalewskiego, jednak wcześniej nieco biernie zachował się przy golu Nigerii na 1:0.

- Żartowałem z Kacprem w przerwie, że teraz bramki wyrównały się 1:1, bo przy tej pierwszej straconej bramce mógł się zachować zupełnie inaczej - powiedział wprost selekcjoner, wrzucając poniekąd kamyczek do ogródka 18-latka za tamtą sytuację. Mimo to Potulski zagrał bardzo solidnie. Był to jego zaledwie drugi mecz w kadrze, debiutował na tym zgrupowaniu.

Czy pana ten mecz zadowolił? - usłyszał pytanie Urban.

- Oczywiście, że mnie zadowolił. Spróbowaliśmy dzisiaj wielu różnych rzeczy. Bartosz Slisz na środku, żeby jeszcze lepiej zabezpieczyć tyły, bo jednak tracimy bramki. Na początku wyglądało to jak powtórka z rozrywki, bo my gramy, stwarzamy sobie sytuacje, a przeciwnik strzela bramkę. Uważam, że graliśmy przeciwko bardzo dobrej drużynie. Widać, że są to zawodnicy do gry kombinacyjnej, silni fizycznie, pod pressingiem nie panikują itd. - odpowiedział.

- Cieszę się, że nie przegraliśmy tego meczu ze względu na kibiców. Mojej opinii to by nie zmieniło, gdybyśmy przegrali 1:2. To są mecze sparingowe. Próbujemy różnych rzeczy i wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać. Będziemy od siebie jeszcze więcej wymagali. Będziemy myśleli o pozytywnych wynikach w Lidze Narodów i przede wszystkim w eliminacjach do mistrzostw Europy - podsumował trener naszej kadry.

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban Michal Dubiel/REPORTER East News

Jan Urban MARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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