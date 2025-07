Urban obejmuje kadrę. Nagle odzywa się Nawałka: "Chciałbym jedną rzecz wyjaśnić"

Pod adresem 63-letniego szkoleniowca płyną zewsząd gratulacje. Na ogół szczere, bo to właśnie on pozostawał faworytem większości kibiców i ekspertów. PZPN tym razem poszedł za głosem ludu .

Objęcia kadry pogratulował Urbanowi także Adam Nawałka, selekcjoner w latach 2013-18. Zapewnił kolegę po fachu o gotowości do wsparcia. Panowie umówieni są w najbliższym czasie na rozmowę .

- Prezes Kulesza wymienił mnie w wąskim kręgu nazwisk. Oczywiście byłem gotowy na takie wyzwanie , bo reprezentacja to nasze dobro narodowe, a odbudowie wizerunku kadry to sprawa wagi państwowej - mówi w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

- Przy okazji, chciałbym jedną rzecz wyjaśnić - dodaje Nawałka. - Zawsze byłem i jestem gotowy, by pomóc reprezentacji. Nie przyszłoby mi do głowy traktować tej funkcji jako próbę odbudowania swojej pozycji lub poprawy statusu, także materialnego. Pojawiły się takie komentarze i były one nie na miejscu.