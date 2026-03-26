Urban nikomu nic nie mówił. Ale jest przeciek. To on może dostać polski paszport
Krótko przed startem barażowej fazy eliminacji MŚ do Polski dotarła sensacyjnie brzmiąca wiadomość. Włoski dziennikarz Rudy Galettii informuje, że w bliskiej orbicie zainteresowań Jana Urbana znajduje się Maksym Chłań. Ukraiński pomocnik Górnika Zabrze ma być obserwowany przez selekcjonera "Biało-Czerwonych" od dłuższego czasu. Nie istnieją przeszkody formalne, by otrzymał polskie obywatelstwo i zagrał z białym orłem na piersi.
Rudy Galetti to jeden z tych żurnalistów, którzy nie rzucają w przestrzeń publiczną informacji z wątpliwego źródła. Zdaniem włoskiego dziennikarza Maksym Chłań w przewidywalnej przyszłości może otrzymać powołanie do reprezentacji Polski. To perspektywa całkiem realna, mimo że 23-letni zawodnik nie posiada jeszcze polskiego paszportu.
Przeszkód formalnych brak. Chłań reprezentował dotychczas Ukrainę tylko w drużynach młodzieżowych. Fakt, że nie zadebiutował w kadrze A, ma tutaj kluczowe znaczenie.
Chłań przyjechał z Ukrainy do Polski już po wybuchu wojny - latem 2023 roku. Wcześniej grał w piłkę tylko w ojczyźnie. Już w pierwszym sezonie pomógł awansować Lechii Gdańsk do Ekstraklasy. Po kolejnym cyklu przeniósł się do Górnika Zabrze.
W międzyczasie zaliczył występ na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nie doczekał się żadnego sygnału od selekcjonera pierwszej reprezentacji, Serhija Rebrowa. Jak się teraz okazuje, to ucieszyło opiekuna "Biało-Czerwonych", Jana Urbana.
Szef polskiej kadry obserwuje dynamicznego skrzydłowego od dłuższego czasu. A ten szybko zaaklimatyzował się na Górnym Śląsku i regularnie zbiera dobre recenzje za grę. Tylko w obecnym sezonie rozegrał dla zabrzan 22 spotkania, zdobył cztery gole i zaliczył trzy asysty.
Urban nie stroni od odważnych posunięć i chętnie uchyla wrota reprezentacji dla perspektywicznych graczy. Na marcowe zgrupowanie powołał 17-letniego Oskara Pietuszewskiego i 19-letniego Filipa Rózgę. Ten drugi znalazł się w wyjściowej jedenastce na barażowy mecz z Albanią.
Początek meczu Polska - Albania na PGE Narodowym w Warszawie o 20:45. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.