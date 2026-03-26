Urban nikomu nic nie mówił. Ale jest przeciek. To on może dostać polski paszport

Rudy Galetti to jeden z tych żurnalistów, którzy nie rzucają w przestrzeń publiczną informacji z wątpliwego źródła. Zdaniem włoskiego dziennikarza Maksym Chłań w przewidywalnej przyszłości może otrzymać powołanie do reprezentacji Polski. To perspektywa całkiem realna, mimo że 23-letni zawodnik nie posiada jeszcze polskiego paszportu.

Przeszkód formalnych brak. Chłań reprezentował dotychczas Ukrainę tylko w drużynach młodzieżowych. Fakt, że nie zadebiutował w kadrze A, ma tutaj kluczowe znaczenie.

Jan Urban obserwuje Maksyma Chłania. Ukrainiec z białym orłem na piersi? Galetti: Jest taki plan

Chłań przyjechał z Ukrainy do Polski już po wybuchu wojny - latem 2023 roku. Wcześniej grał w piłkę tylko w ojczyźnie. Już w pierwszym sezonie pomógł awansować Lechii Gdańsk do Ekstraklasy. Po kolejnym cyklu przeniósł się do Górnika Zabrze.

W międzyczasie zaliczył występ na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nie doczekał się żadnego sygnału od selekcjonera pierwszej reprezentacji, Serhija Rebrowa. Jak się teraz okazuje, to ucieszyło opiekuna "Biało-Czerwonych", Jana Urbana.

Szef polskiej kadry obserwuje dynamicznego skrzydłowego od dłuższego czasu. A ten szybko zaaklimatyzował się na Górnym Śląsku i regularnie zbiera dobre recenzje za grę. Tylko w obecnym sezonie rozegrał dla zabrzan 22 spotkania, zdobył cztery gole i zaliczył trzy asysty.

Urban nie stroni od odważnych posunięć i chętnie uchyla wrota reprezentacji dla perspektywicznych graczy. Na marcowe zgrupowanie powołał 17-letniego Oskara Pietuszewskiego i 19-letniego Filipa Rózgę. Ten drugi znalazł się w wyjściowej jedenastce na barażowy mecz z Albanią.

Początek meczu Polska - Albania na PGE Narodowym w Warszawie o 20:45. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

Maksym Chłań PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Maksym Chłań FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PL Newspix.pl

Jan Urban Adam Burakowski East News

