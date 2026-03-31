Urban nie wytrzymał po drugim golu. Wszystko się nagrało
Pierwsza połowa meczu Szwecja - Polska obfitowała w wielkie emocje na boisku i trybunach. Gospodarze prowadzą 2:1. Jan Urban po drugim golu dla Szwedów nie wytrzymał. Wszystko nagrał jeden z dziennikarzy, który obecny jest na stadionie w Solnie.
Szwedzi i Polacy o 20:45 rozpoczęli walkę o piłkarskie mistrzostwa świata. Gospodarze w 19. minucie wyszli na prowadzenie po golu Anthony'ego Elangi. Niespełna kwadrans później wyrównującą bramkę strzelił Nicola Zalewski.
Wydawało się, że do przerwy zawodnicy będą schodzić przy wyniku 1:1. Chwilę przed zakończeniem pierwszej połowy Gustaf Lagerbielke urwał się polskim obrońcom i strzałem głową pokonał Kamila Grabarę.
Jan Urban nie wytrzymał po tym trafieniu. Jego reakcję nagrał dziennikarz sport.pl Dominik Wardzichowski. Selekcjoner wymachiwał rękoma i ze wściekłością kopnął w butelkę stojącą przy linii bocznej boiska.
