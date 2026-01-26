Urban nie owijał w bawełnę. To oni będą kluczem do awansu na MŚ. Padły konkretne nazwiska

Przed piłkarską reprezentacją Polski szykuje się na lada wyzwanie. Już za dwa miesiące podopieczni trenera Jana Urbana przystąpią do rozgrywek "ostatniej szansy" - baraży o awans na tegoroczne MŚ.

Wpierw nasi reprezentanci zmierzą się z Albanią, a w przypadku zwycięstwa staną oni do ostatecznej rywalizacji z triumfatorem meczu Szwecja - Ukraina. Wielu ekspertów podchodzi do tego etapu rywalizacji z dużym niepokojem. Nasza reprezentacja potrafi bowiem przeplatać naprawdę dobre spotkania z takimi, o których kibice woleliby jak najszybciej zapomnieć.

Zapewne wiele osób jest ciekawych, jakie spostrzeżenie ma na ten temat sam Jan Urban. W niedawnym wywiadzie dla portalu "Fakt" sternik naszej kadry postanowił podzielić się z kibicami swoimi spostrzeżeniami.

Urban przerwał milczenie. To na nich będzie liczył podczas walki o MŚ

Już na samym wstępie swojej wypowiedzi Urban postanowił wskazać dwóch podopiecznych, którzy odznaczają się w ostatnim czasie naprawdę dobrą formą. Mowa o Piotrze Zielińskim oraz Nicoli Zalewskim, którzy w ostatnim czasie niemalże nie schodzą z ust włoskich dziennikarzy.

"Cieszę się, że w wysokiej formie są Piotrek i Nicola. Mam nadzieję, że tak samo będzie w marcu. Na początku sezonu grali mniej, ale obecnie ich trenerzy klubowi na nich stawiają, co świadczy o tym, że ich forma poszła w górę" - mówił sernik naszej kadry narodowej.

Jednocześnie Urban przyznał, że jest spokojny o formę pozostałych reprezentantów Polski. Dodał, że wnikliwie analizuje on grę naszych zawodników, a także przygląda się bezpośrednim rywalom, którzy mogą stanąć nam na drodze do wyjazdu na upragnioną amerykańską imprezę.

"Podejrzewam, że niektórzy utrzymają wysoką formę przez cały sezon, a inni będą mieli z tym problem, więc my jako sztab szkoleniowym będziemy musieli odpowiednio wybrać" - tłumaczył Jan Urban.

W swojej wypowiedzi poświęcił on również nieco czasu Jakubowi Moderowi, który niestety wciąż zmaga się ze skutkami urazu, który wyłączył go z gry na dłuższy okres. Mimo to Urban ma nadzieję, że pomocnik będzie gotowy na trudy zmagań barażowych, które rozpoczynają się już za dwa miesiące.

Jan Urban ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Piotr Zieliński, Robert Lewandowski Andrzej Iwanczuki/REPORTER East News

Jakub Moder Marcin Golba AFP

