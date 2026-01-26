Partner merytoryczny: Eleven Sports

Urban nie owijał w bawełnę. To oni będą kluczem do awansu na MŚ. Padły konkretne nazwiska

Igor Szarek

Już w marcu na kibiców piłkarskiej reprezentacji Polski czeka nie lada widowisko. Wówczas "Biało-czerwoni" podejmą bowiem ostateczną walkę o awans na tegoroczne MŚ. Wydaje się, że obecna sytuacja jest dla Polaków całkiem korzystna. Wielu naszych reprezentantów jest bowiem w całkiem niezłej formie, co podkreślił sam Jan Urban. Dodatkowo, selekcjoner kadry narodowej wskazał graczy, którzy w jego przekonaniu będą stanowić o sile naszej drużyny podczas zbliżających się spotkań barażowych.

Mężczyzna w okularach oraz granatowej kurtce stoi w tle zamazanego wnętrza, patrząc lekko na bok. Ma poważny wyraz twarzy i starannie ułożone włosy.
Jan UrbanBeata ZawadzkaEast News

Przed piłkarską reprezentacją Polski szykuje się na lada wyzwanie. Już za dwa miesiące podopieczni trenera Jana Urbana przystąpią do rozgrywek "ostatniej szansy" - baraży o awans na tegoroczne MŚ.

Wpierw nasi reprezentanci zmierzą się z Albanią, a w przypadku zwycięstwa staną oni do ostatecznej rywalizacji z triumfatorem meczu Szwecja - Ukraina. Wielu ekspertów podchodzi do tego etapu rywalizacji z dużym niepokojem. Nasza reprezentacja potrafi bowiem przeplatać naprawdę dobre spotkania z takimi, o których kibice woleliby jak najszybciej zapomnieć.

Zapewne wiele osób jest ciekawych, jakie spostrzeżenie ma na ten temat sam Jan Urban. W niedawnym wywiadzie dla portalu "Fakt" sternik naszej kadry postanowił podzielić się z kibicami swoimi spostrzeżeniami.

Urban przerwał milczenie. To na nich będzie liczył podczas walki o MŚ

Już na samym wstępie swojej wypowiedzi Urban postanowił wskazać dwóch podopiecznych, którzy odznaczają się w ostatnim czasie naprawdę dobrą formą. Mowa o Piotrze Zielińskim oraz Nicoli Zalewskim, którzy w ostatnim czasie niemalże nie schodzą z ust włoskich dziennikarzy.

"Cieszę się, że w wysokiej formie są Piotrek i Nicola. Mam nadzieję, że tak samo będzie w marcu. Na początku sezonu grali mniej, ale obecnie ich trenerzy klubowi na nich stawiają, co świadczy o tym, że ich forma poszła w górę" - mówił sernik naszej kadry narodowej.

Jednocześnie Urban przyznał, że jest spokojny o formę pozostałych reprezentantów Polski. Dodał, że wnikliwie analizuje on grę naszych zawodników, a także przygląda się bezpośrednim rywalom, którzy mogą stanąć nam na drodze do wyjazdu na upragnioną amerykańską imprezę.

"Podejrzewam, że niektórzy utrzymają wysoką formę przez cały sezon, a inni będą mieli z tym problem, więc my jako sztab szkoleniowym będziemy musieli odpowiednio wybrać" - tłumaczył Jan Urban.

W swojej wypowiedzi poświęcił on również nieco czasu Jakubowi Moderowi, który niestety wciąż zmaga się ze skutkami urazu, który wyłączył go z gry na dłuższy okres. Mimo to Urban ma nadzieję, że pomocnik będzie gotowy na trudy zmagań barażowych, które rozpoczynają się już za dwa miesiące.

Mężczyzna w garniturze i okularach udzielający wypowiedzi przed mikrofonem na tle ściany z logotypami sponsorów i partnerów sportowych.
Jan UrbanANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Piotr Zieliński, Robert Lewandowski
Piotr Zieliński, Robert LewandowskiAndrzej Iwanczuki/REPORTEREast News
Piłkarz w czerwonym dresie reprezentacji Polski, stojący wśród innych zawodników na stadionie. W tle rozmyty tłum kibiców na trybunach.
Jakub ModerMarcin GolbaAFP
