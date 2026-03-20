Urban na gorąco wypalił o Pietuszewskim. Wbił mocną szpilkę. "Podkreślałem"

W piątkowe popołudnie poznaliśmy listę powołanych reprezentantów Polski na marcowe baraże o mistrzostwa świata 2026. Wśród nich znalazł się Oskar Pietuszewski, wokół którego toczyła się ostatnio najbardziej gorąca dyskusja związana ze zbliżającymi się meczami kadry. Jan Urban w rozmowie z "Kanałem Sportowym" został zapytany, czy zawodnik FC Porto ma szansę na pierwszą jedenastkę w meczu z Albanią, a jednocześnie wbił szpilkę dziennikarzom.

Kibice reprezentacji Polski liczą, że w najbliższych dniach ponownie będą przeżywać dobre chwile i biało-czerwoni wywalczą awans na kolejną dużą imprezę. W tym roku odbędą się mistrzostwa świata i wolnych miejsc w turnieju pozostało już niewiele. O jedno z nich powalczy właśnie kadra Jana Urbana. Pierwszym rywalem będzie Albania, z którą Polacy zagrają we czwartek 26 marca na PGE Narodowym w Warszawie.

Jeśli uda się pokonać zespół z Bałkanów, w finale baraży czekać będzie albo reprezentacja Szwecji albo reprezentacja Ukrainy. Ewentualny finał biało-czerwoni będą musieli rozegrać na wyjeździe. Na razie jednak dyskusja toczy się wokół wyborów selekcjonera polskiej kadry. W piątkowe popołudnie Urban ogłosił powołania na zbliżające się spotkania i jak zwykle kontrowersji nie zabrakło. Ale poznaliśmy również odpowiedź na najczęściej zadawane pytanie w ostatnim czasie.

    Pietuszewski z szansą na wyjściowy skład? Jan Urban nie zaprzecza

    A było nim to, czy Urban zdecyduje się powołać Oskara Pietuszewskiego? Nastolatek świetnie spisuje się w FC Porto i błyskawicznie przedarł się do podstawowego składu "Smoków". Powołania dla skrzydłowego domagano się jeszcze za czasów jego występów w Jagiellonii Białystok, ale wówczas występował on w kadrze Jerzego Brzęczka. Jak zdradził Urban w rozmowie z "Kanałem Sportowym", taka była poniekąd umowa między nim, a Brzęczkiem. "Na każdym kroku podkreślałem, że to znakomity chłopak. Po prostu my na samym początku z Jurkiem Brzęczkiem ustaliliśmy, że najlepsze będzie dla niego regularnie gra w pucharach i reprezentacji młodzieżowej" - powiedział selekcjoner.

      Urban dodał, że o powołaniu dla Pietuszewskiego zadecydowały jego poczynania w Jagiellonii oraz obecna gra w Porto. Trener przypomniał o jego świetnym golu z Benfiką, ale jak nadmienił, i bez tej bramki skrzydłowy byłby powołany. Selekcjoner został również zapytany, czy Pietuszewski ma szansę na wyjściowy skład w starciu z Albanią. Urban nie wykluczył takiej możliwości, a przy okazji wbił szpilkę dziennikarzom, dodając, że nie zdradzi zbyt wiele, żeby było o czym dyskutować.

      "Dla mnie to cały czas początek fajnej kariery Oskara. W lidze, gdzie jego drużyna dominuje i pozwala się na bardzo dużo. Pierwszy skład na Albanię? Może tak być, tym bardziej, że nie ma Nicoli Zalewskiego. Może tak być, ale czy tak będzie? Znów wy dziennikarze musicie o czymś rozmawiać" - powiedział Urban.

