Urban musiał szybko reagować. Relacje z Lewandowskim wystawione na próbę

- Na zgrupowaniu nie masz czasu na treningi. Możesz coś przećwiczyć, poznać taktykę, ale lepszym piłkarzem stajesz się w klubie. W reprezentacji masz się po prostu dobrze czuć - mówił mi kiedyś jeden z reprezentantów Polski.

Wygląda na to, że w Polskim Związku Piłki Nożnej ktoś w końcu poszedł tym samym tokiem rozumowania i po latach złych lub bardzo złych wyborów, postawiono na człowieka, który przede wszystkim nie chce zaszkodzić.

Nieprzypadkowo wokół wyboru Urbana nie było żadnych kontrowersji. Niemal każdy, kto choć raz z nim rozmawiał, powie, że to w porządku facet. Nie szuka spisków i problemów, a całą energię woli spożytkować na pracę niż generowanie kłopotów. Jednak remis z Holandią i wygrana z Finlandią nie sprawiają, że powinniśmy go okrzykiwać piłkarskim magiem. Pokazują jednak, że na czasy kryzysu Kulesza w końcu postawił na właściwego konia.

Czesław Michniewicz jeszcze przed ogłoszeniem wzbudzał złe emocje. Naród podzieliła przeszłość selekcjonera, a atmosfera wokół kadry była gęsta już od pierwszej konferencji prasowej i taką pozostała jeszcze długo po mundialu w Katarze.

Po nim nastał czas Fernando Santosa. Piłkarze mówią, że Portugalczykowi niespecjalnie chciało się prowadzić polską kadrę, a skoro mówią to dziś, to czuli to także za jego kadencji. A jak nie angażuje się trener, to trudniej wymagać tego od piłkarza.

Na człowieka, który miał oczyścić atmosferę wokół kadry, Kulesza wybrał Probierza. I krótkoterminowo się to udało, bo z nim Polska awansowała na mistrzostwa Europy. Z czasem było jednak tylko gorzej, a skończyło się awanturą z Robertem Lewandowskim, która po raz kolejny miała odzwierciedlenia w wynikach. I nie chodzi o to, że Lewandowski w Finlandii zdobyłby dwie bramki i zapewnił Polsce zwycięstwo. Tu znów ważniejszy był klimat wokół kadry, który odbił się na fatalnym występie w Helsinkach.

Reprezentacja Polski. Urban znormalizował stosunki z Lewandowskim

Ostatnie dwa mecze nie oznaczają, że Urban jest lepszym trenerem od Probierza, Michniewicza, czy Santosa. Dają jednak nadzieję, że jest od nich zdecydowanie lepszym kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski. Nie ciągną się za nim żadne afery, ma chęć do działania, nie szuka na siłę kłopotów, a najlepszym potwierdzeniem ugodowej natury jest fakt, że szybko znormalizował relacje z Lewandowskim, które od razu zostały wystawione na próbę. W meczu z Holandią ściągnął go po godzinie bardzo słabej gry, ale za kilka dni napastnik Barcelony nie wyglądał na obrażonego, tylko wypracował dwie bramki.

To wręcz niewiarygodne, że jeden człowiek potrafił zniechęcić do reprezentacji niemal cały naród, a inny - dysponując tym samym materiałem - sprawia, że zażenowanie i wstyd powoli przekuwają się w dumę. Okazuje się, że ze fatalnie grająca kadra, po zmianie selekcjonera, jest w stanie zachwycić kibiców. I dać nadzieję, że z polską piłką wcale nie jest tak źle, jak jeszcze niedawno sądziliśmy.

