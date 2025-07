Urban mógł uprzedzić Lewandowskiego. Chciała go Barcelona, ujawnił czego zabrakło

Doświadczony szkoleniowiec na to, by pojawić się wreszcie w reprezentacji Polski, pracował latami. W karierze prowadził on mnóstwo renomowanych klubów. Zanim jednak przeszedł na drugą stronę barykady, zachwycał kibiców popisami na boisku. Dobre wspomnienia z Janem Urbanem mają choćby Hiszpanie. Niedawno legendą nazwali go działacze Osasuny Pampeluna. Stało się to tuż po tym, gdy PZPN ogłosił jaworznianina selekcjonerem "Biało-Czerwonych".

Na Półwyspie Iberyjskim doceniają 63-latka nie bez powodu. Rozegrał on w kraju obecnych mistrzów Europy trzycyfrową liczbę spotkań. Najbardziej pamiętne starcie? Konfrontacja z Realem Madryt, zakończona zdobyciem hat-tricka. Tamtejsi działacze oszaleli wtedy na punkcie napastnika. Doszło do tego, że chętna na transfer była sama FC Barcelona. Dziennikarze prześcigali się w doniesieniach związanych z nadchodzącym transferem.

Polacy także byli podekscytowani, ponieważ żaden nasz rodak wcześniej nie biegał za futbolówką w barwach "Dumy Katalonii". Niestety przenosiny nie doszły do skutku. O powodach po latach opowiedział sam zainteresowany. "Brakowało menedżerów. Mnie sprowadzał zajmujący się na co dzień piłką ręczną. Byłem jego pierwszym podopiecznym ze świata futbolu. Wcześniej pomógł sfinalizować przenosiny Bogdana Wenty do Hiszpanii. Miałem 27 lat, musiałem się pokazać. Po dwóch latach chciało mnie wiele klubów Bundesligi i FC Barcelona Johana Cruyffa, czyli 'Dream Team'" - przyznał Jan Urban na łamach WP SportoweFakty.

Jan Urban nigdy tego nie zapomni. Barcelona zabiega tylko o wyjątkowych piłkarzy

Pewnie młody wówczas piłkarz czuł wtedy spory żal. Obecnie jednak ta historia jest dla niego powodem do dumy. "Do dziś mam wycinki z gazet, potwierdzające zainteresowanie mną ze strony klubu z Katalonii. Niestety wtedy zabrakło menedżera, ale nie ma sensu tego roztrząsać. Dla mnie to byłoby spełnienie marzeń. Cruyff był moim idolem. Nie ukrywam, że kibicowałem FC Barcelonie. Zostały mi jednak miłe wspomnienia" - dodał.

A Polacy wiele lat później wreszcie doczekali się rodaka w szeregach "Dumy Katalonii". Został nim Robert Lewandowski. Niebawem panowie spotkają się być może podczas zgrupowania. Snajper prawdopodobnie wznowi reprezentacyjną karierę po tym, gdy kadrę opuścił Michał Probierz. "Uważam, że byliśmy ostatnio na wielu turniejach i to w zdecydowanej większości Robert był tym, który w dużej mierze pomógł nam awansować na turnieje" - przyznał selekcjoner w niedawnej rozmowie dostępnej na kanale Łączy Nas Piłka.

